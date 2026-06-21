Sao MU "dằn mặt" anti-fan: Ronaldo vĩ đại nhất lịch sử, cần gì World Cup để chứng minh!

Diogo Dalot đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo.

Hậu vệ Diogo Dalot của Manchester United mới đây đã có những chia sẻ đầy xúc động về người đàn anh Cristiano Ronaldo. Ngôi sao đang khoác áo "Quỷ Đỏ" khẳng định rằng, việc CR7 nâng cao chiếc cúp vàng World Cup sẽ là một "kết thúc như truyện cổ tích" cho sự nghiệp vĩ đại của tiền đạo này, đồng thời tiết lộ "toàn bộ thế giới bóng đá" đang đứng về phía người đàn anh 41 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn sâu sắc với kênh truyền hình CazeTV, Dalot đã thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ mang tính toàn cầu dành cho người đồng đội cũ tại Man Utd. Khi được hỏi về áp lực và kỳ vọng đè nặng lên vai thủ quân đội tuyển, hậu vệ này chia sẻ:

"Tôi nghĩ rằng đang có một sự đồng lòng rất lớn từ thế giới bóng đá không chỉ từ người dân Bồ Đào Nha, mà là từ tất cả những ai thực sự yêu mến môn thể thao này đều muốn thấy anh ấy giành chức vô địch World Cup. Đó sẽ là một cái kết như truyện cổ tích, một chương cuối hoàn hảo cho tất cả những gì anh ấy đã cống hiến cho bóng đá, cho những gì anh ấy đại diện và cho con người của anh ấy suốt bao năm qua".

Dalot bảo vệ Ronaldo (Ảnh: Getty)

Dù nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của chiếc cúp vàng, hậu vệ của tuyển Bồ Đào Nha tin rằng vị thế huyền thoại của Ronaldo đã vững như bàn thạch, bất kể kết quả tại giải đấu lần này ra sao. Dalot khẳng định chủ nhân của 5 Quả bóng vàng không cần thêm một danh hiệu World Cup để chứng minh sự vĩ đại của mình.

"Thành thật mà nói, anh ấy không cần một chiếc cúp World Cup để chứng minh vị thế của mình hay để người ta công nhận anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất. Những gì anh ấy đã làm được trong suốt hai thập kỷ qua, những kỷ lục, những danh hiệu và tầm ảnh hưởng của anh ấy đã là quá đủ để khẳng định điều đó".

Tuy nhiên, Dalot thừa nhận việc giành được chức vô địch sẽ là một phần thưởng vô cùng xứng đáng cho cá nhân Ronaldo, đồng thời là khoảnh khắc lịch sử đối với nền bóng đá nước nhà. Trên tư cách cá nhân, anh không giấu nổi khát khao được chứng kiến thời khắc lịch sử đó:

"Nhưng nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một món quà vô giá. Trên tư cách là một người đàn em, một người đồng đội và cũng là một người hâm mộ trung thành của anh ấy, tôi có một ước nguyện cháy bỏng là được thấy Ronaldo nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Nó không chỉ có ý nghĩa với riêng anh ấy, mà còn là niềm tự hào tột cùng cho cả đất nước Bồ Đào Nha".

Tại chiến dịch World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có khởi đầu tương đối chật vật tại bảng K khi bị CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 1–1 trong trận mở màn tại Houston, Texas. Để hiện thực hóa "giấc mơ cổ tích" cho Ronaldo và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ phải quyết tâm giành kết quả tối đa trong hai lượt trận vòng bảng còn lại trước các đối thủ Uzbekistan và Colombia.