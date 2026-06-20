Ronaldo sút kiểu gì nếu không có bóng?

Một cầu thủ ở lò đào tạo Real lên tiếng bảo vệ Ronaldo.

Trận hòa 1-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước CHDC Congo tại lượt trận mở màn World Cup 2026 đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào tập thể đội bóng, và đặc biệt là cá nhân Cristiano Ronaldo. Huyền thoại bóng đá thế giới hiện vẫn giữ suất đá chính dưới thời huấn luyện viên Roberto Martínez. Đây là một quyết định mà nhiều người tin rằng đang ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi chung của toàn đội.

Tuy nhiên, trái ngược với những lời phê phán trong nước, một làn sóng bảo vệ mạnh mẽ dành cho siêu sao 41 tuổi này đang lan rộng trên truyền thông quốc tế.

Mới đây, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid đã lên tiếng bênh vực người đồng đội cũ và khẳng định: "Ronaldo không hề có lỗi trong trận hòa của Bồ Đào Nha", cầu thủ này chia sẻ của tờ Marca.

"Tôi thực sự ngạc nhiên. Người hâm mộ Bồ Đào Nha nên đòi hỏi từ các cầu thủ còn lại, đặc biệt là hàng tiền vệ đầy ngôi sao kia. Ít nhất là một nửa cá tính và khát khao chiến thắng mà Cristiano sở hữu. Có một bộ phận dư luận Bồ Đào Nha đang tỏ ra hơi vô ơn. Thực tế là nền bóng đá của họ có vị thế như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào Cristiano", cựu cầu thủ Real Madrid nhấn mạnh.

Ronaldo hứng chịu chỉ trích trong trận mà tập thể Bồ Đào Nha chơi nhạt nhoà (Ảnh: BR Football)

Anh cũng phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật để chỉ ra sự bất hợp lý trong các lời chỉ trích nhắm vào CR7: "Bạn không thể kỳ vọng cậu ấy lùi sâu nhận bóng cách khung thành 100 mét, lừa qua 5 cầu thủ rồi ghi bàn. Cristiano là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi ở trong vòng cấm. Bồ Đào Nha đang sở hữu những tiền vệ hàng đầu thế giới, những người đã khẳng định được đẳng cấp ở các câu lạc bộ lớn như Paris Saint-Germain nhưng chính họ mới là những người phải tạo ra cơ hội. Họ cần phải có khao khát chiến thắng lớn hơn".

"Ai cũng nghĩ Bồ Đào Nha là một trong những ứng cử viên vô địch, nhưng hàng tiền vệ của họ trận vừa qua thi đấu quá bị động. Họ không vào trận với cơn khát khao chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng họ muốn chạm tay vào cúp vàng World Cup. Nếu Cristiano hoàn toàn không nhận được bóng, cậu ấy biết phải làm gì đây? Bồ Đào Nha đã trình diễn lối đá tấn công kiểu gì vậy? Tất cả chỉ là những đường chuyền thẳng vào chân và hoàn toàn thiếu đi sự di chuyển". cựu cầu thủ Real kết luận.