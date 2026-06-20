Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup: Cầu thủ che miệng cãi nhau bị thẻ đỏ

Cầu thủ Miguel Almiron của Paraguay trở thành người đầu tiên trong lịch sử World Cup bị phạt thẻ đỏ vì dùng tay che miệng khi cãi nhau.

Tại World Cup 2026, tiền vệ Miguel Almiron của đội tuyển Paraguay đang trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sáng ngày 20/6.

Bước ngoặt xảy ra ở những phút bù giờ của hiệp một. Sau một tình huống va chạm, Miguel Almiron đã có lời qua tiếng lại với hậu vệ Mert Mildur bên phía đối phương. Đáng chú ý, Miguel Almiron đã dùng tay che miệng trong lúc tranh cãi nhằm tránh việc bị ghi hình hay đọc khẩu hình. Hành vi này ngay lập tức bị trọng tài chính phát hiện và một tấm thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra sau khi trọng tài xem VAR.

Miguel Almiron che miệng khi nói chuyện với cầu thủ đối phương phải nhận thẻ đỏ

Quyết định nghiêm khắc này xuất phát từ luật sửa đổi mới được FIFA áp dụng tại kỳ World Cup năm nay. Nhằm nâng cao tính minh bạch và ngăn chặn các hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc hoặc dàn xếp trên sân, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới nghiêm cấm các cầu thủ dùng tay hoặc vật dụng che miệng khi trao đổi, tranh cãi. Việc Almiron bị đuổi khỏi sân chính là cột mốc đầu tiên quy định này được thực thi tại một giải đấu lớn.

VAR vào cuộc

Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ người Paraguay đi vào lịch sử giải đấu theo cách không mong muốn. Trước đó, trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ (Paraguay để thua với tỷ số 1-4), Almiron cũng trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup khiến công nghệ VAR phải can thiệp để thay đổi một quyết định hy hữu. Cụ thể, VAR đã hủy bỏ tấm thẻ vàng vốn định dành cho cầu thủ đối phương, đồng thời phạt ngược lại Almiron vì lỗi ăn vạ lộ liễu.

Chỉ qua hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng, Miguel Almiron đã liên tiếp ghi tên mình vào lịch sử World Cup theo những kịch bản khó tin nhất. Sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột này do án treo giò chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn và gây ra nhiều khó khăn cho hành trình tiếp theo của đội tuyển Paraguay tại giải đấu năm nay.