Quế Ngọc Hải, Trần Thị Duyên nhập cuộc, fan bóng đá rần rần tranh top mùa World Cup 2026

Cầu thủ Quế Ngọc Hải và Trần Thị Duyên là những gương mặt mới nhất góp mặt trong trào lưu đang thu hút cộng đồng yêu bóng đá.

Không chỉ sôi động trên sân cỏ, World Cup 2026 còn đang tạo nên một làn sóng tương tác mạnh mẽ trên mạng xã hội khi hàng loạt hot page, KOL, cầu thủ và cộng đồng yêu bóng đá cùng tham gia các hoạt động bên lề trận đấu. Trong đó, chương trình “Hòa Nhịp Bóng Lăn” trên ShopeePay đang trở thành một trong những điểm hẹn thu hút đông đảo người hâm mộ nhờ hình thức tham gia đơn giản cùng cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng chia sẻ trải nghiệm dự đoán kết quả World Cup 2026 từ nhiều gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá Việt Nam. Trung vệ Quế Ngọc Hải gây chú ý khi hài hước bình luận về các ngôi sao hàng đầu thế giới và công khai lựa chọn đội bóng mình yêu thích.

“Năm nay xem bóng đá vừa cực mà lại vừa vui, mở mắt ra là phải vào ngay app ShopeePay chọn Hoà Nhịp Bóng Lăn để bình chọn kết quả trận đấu mỗi ngày. Cảm giác thú vị nhưng khi chờ kết quả đua TOP cũng thú vị thật", Quế Ngọc Hải chia sẻ trên trang cá nhân

Nam cầu thủ cũng cho biết việc theo dõi các trận đấu mùa World Cup năm nay trở nên thú vị hơn khi mỗi ngày đều có thể tham gia bình chọn kết quả trên ứng dụng ShopeePay. Theo anh, cảm giác chờ đợi kết quả và theo dõi thứ hạng trên bảng xếp hạng mang lại nhiều hứng khởi không kém việc theo dõi diễn biến trên sân.

Trong khi đó, nữ cầu thủ Trần Thị Duyên cũng chia sẻ niềm vui khi vừa thi đấu, vừa đồng hành cùng bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Messi đã nổ súng, tối nay mình theo anh 7”, nữ cầu thủ hào hứng viết.

Theo Trần Thị Duyên, việc mở ứng dụng ShopeePay để nhận lượt bình chọn và dự đoán kết quả các trận đấu đã trở thành thói quen mỗi ngày. Không chỉ được hòa mình vào không khí bóng đá sôi động, người chơi còn có thêm cảm giác hồi hộp khi chờ đợi kết quả và cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn.

Không chỉ các cầu thủ nổi tiếng, nhiều cộng đồng yêu bóng đá trên Facebook, TikTok và các diễn đàn trực tuyến cũng đang tích cực chia sẻ dự đoán trước giờ bóng lăn. Những cuộc tranh luận về tỷ số, đội chiến thắng hay cầu thủ ghi bàn đang góp phần kéo dài sự hấp dẫn của World Cup vượt ra ngoài 90 phút thi đấu.

Thông qua chương trình “Hòa Nhịp Bóng Lăn”, người dùng ShopeePay có thể sử dụng lượt bình chọn để dự đoán kết quả các trận đấu và tích lũy điểm thưởng. Hệ thống bảng xếp hạng được cập nhật liên tục theo thời gian thực, tạo nên những màn cạnh tranh sôi động giữa bạn bè, đồng nghiệp cũng như các cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Hàng chục nghìn lượt người xem tham gia bình chọn kết quả mỗi trận đấu, bảng xếp hạng thay đổi liên tục và cơ hội thăng hạng cực dễ dàng khiến chương trình càng hấp dẫn hơn

Giải thưởng quá hấp dẫn của chương trình "Hoà nhịp bóng lăn, chọn đội đỉnh - rinh quà xịn"

Theo thể lệ chương trình, người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần thưởng trong suốt mùa giải. Đáng chú ý, những người sở hữu điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc có cơ hội nhận các phần quà giá trị như 3 chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra phiên bản 12GB/512GB, 2 voucher mua sắm trị giá 30 triệu đồng và 5 voucher mua sắm trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, ở giai đoạn vòng bảng 1 và vòng bảng 2 còn có giải thưởng 3 voucher 1 triệu đồng mỗi ngày.

Bên cạnh các giải thưởng tổng kết, chương trình còn triển khai nhiều phần quà hàng ngày và theo từng giai đoạn nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng cho người chơi. Đây cũng là lý do giúp “Hòa Nhịp Bóng Lăn” nhanh chóng trở thành một trong những hoạt động tương tác được cộng đồng yêu bóng đá quan tâm trong mùa World Cup năm nay.

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở cách tham gia khá đơn giản. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng ShopeePay, truy cập mục “Hòa Nhịp Bóng Lăn”, lựa chọn đội bóng hoặc kết quả mình dự đoán và chờ công bố kết quả sau trận đấu.

Ngoài số lượt bình chọn mặc định, người dùng còn có thể nhận thêm lượt tham gia thông qua nhiều nhiệm vụ khác nhau trên ứng dụng như truy cập trang “Nhận thưởng mỗi ngày”, “Quản lý chi tiêu”, “Dịch vụ liên kết với ShopeePay”, mời bạn bè tham gia chương trình hoặc giới thiệu người dùng mới tải ứng dụng và trải nghiệm ShopeePay.

Sự kết hợp giữa không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026 cùng yếu tố tương tác, cạnh tranh và săn thưởng đang giúp hoạt động dự đoán kết quả trận đấu trở thành một phần không thể thiếu với nhiều người hâm mộ. Không chỉ theo dõi những trận cầu đỉnh cao, người xem giờ đây còn có thêm cơ hội thể hiện kiến thức bóng đá, so tài dự đoán với bạn bè và tận hưởng những phần thưởng hấp dẫn trong suốt hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng ShopeePay, người hâm mộ đã có thể hòa mình vào không khí World Cup theo một cách mới mẻ hơn, nơi mỗi trận đấu không chỉ mang đến cảm xúc trên sân cỏ mà còn là cơ hội để chinh phục bảng xếp hạng cùng cộng đồng yêu bóng đá trên cả nước.