Cảnh báo quan trọng đến người dùng iPhone

Người dùng iPhone có thể mất trắng thiết bị, bị khóa chặt từ xa, dữ liệu cá nhân bị xóa sạch và trở thành nạn nhân của những kẻ tống tiền chỉ vì một thao tác nhỏ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây gồm 16 đối tượng, hé lộ thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao tinh vi nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo bắt đầu bằng việc xâm nhập vào các hội nhóm trên Telegram, Zalo và Facebook, đặc biệt nhắm đến cộng đồng người chơi tựa game Free Fire.

Chúng chi tiền để sở hữu các tài khoản game có thứ hạng cao nhằm tạo dựng vỏ bọc uy tín, sau đó chủ động tiếp cận những người dùng nhẹ dạ. Bằng mồi nhử là công việc "cày thuê" game với mức thù lao hấp dẫn từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày, chúng dễ dàng chiếm được lòng tin của nạn nhân.

Để đưa con mồi vào tròng, nhóm tội phạm đưa ra yêu cầu bắt buộc người nhận việc phải sử dụng các dòng iPhone đời cao với lý do đảm bảo cấu hình hoặc phục vụ quá trình liên kết tài khoản hệ thống một cách mượt mà.

Người dùng iPhone cần cảnh giác với các chiêu trò dẫn dụ cấp quyền, yêu cầu đăng nhập iCloud

Điểm mấu chốt của toàn bộ kịch bản lừa đảo tinh vi chính là yêu cầu đăng nhập tài khoản. Khi nạn nhân đã mất cảnh giác, các đối tượng sẽ cung cấp một tài khoản iCloud lạ và hướng dẫn họ đăng nhập trực tiếp vào chiếc iPhone đang sử dụng. Ngay khi thao tác này được thực hiện thành công, quyền sinh sát đối với thiết bị đã hoàn toàn rơi vào tay kẻ xấu.

Bằng các thủ thuật truy cập từ xa, nhóm lừa đảo lập tức thay đổi mật khẩu iCloud, kích hoạt chế độ báo mất để khóa cứng thiết bị, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng. Từ một công cụ liên lạc và giải trí đắt đỏ, chiếc iPhone bỗng chốc trở thành một thiết bị vô dụng hoàn toàn trước sự ngỡ ngàng và bất lực của chủ nhân.

Sau khi tước đoạt quyền kiểm soát thiết bị, các đối tượng sử dụng những tài khoản ẩn danh để liên hệ ngược lại với nạn nhân và trắng trợn đòi tiền chuộc. Mức giá chuộc máy được chúng đưa ra không cố định mà dao động tùy thuộc vào giá trị thực tế của chiếc iPhone bị khóa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, hai nhóm tội phạm với 16 đối tượng này đã hoạt động liên tục từ tháng 2.2026, với nhiều nạn nhân trên toàn quốc và chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hàng chục tỉ đồng trước khi sa lưới pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không bao giờ được đăng nhập tài khoản iCloud hoặc email của người lạ vào thiết bị cá nhân dưới bất kỳ hình thức hay lời dụ dỗ nào. Đồng thời, mỗi người cần luôn giữ thái độ hoài nghi trước những lời mời chào việc làm dễ dàng trên mạng xã hội để tự bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của chính mình.