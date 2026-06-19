4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất 2026

Với tầm giá từ 10 đến 20 triệu đồng, đây là 4 mẫu iPhone cũ ngon nhất 2026 bạn không nên bỏ qua.

Thị trường smartphone năm 2026 đang chứng kiến một đợt sóng giảm giá mạnh mẽ chưa từng có, đặc biệt là sau khi thế hệ iPhone 17 chính thức đổ bộ và định hình lại phân khúc cao cấp. Sự xuất hiện của công nghệ mới vô tình biến các dòng máy đời trước trở thành những "món hời" thực sự trên thị trường máy qua tay. Với mức tài chính cực kỳ dễ chịu ở thời điểm hiện tại, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu những thiết bị có thiết kế thời thượng, hệ điều hành iOS tối ưu mượt mà và hiệu năng dư sức gánh vác mọi nhu cầu từ làm việc đến giải trí trong 3 đến 4 năm tới.

iPhone 15 Pro Max

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải là iPhone 15 Pro Max, chiếc flagship từng làm mưa làm gió nay đã lùi về phân khúc giá vô cùng hấp dẫn. Hiện tại, mức giá thị trường của dòng máy này đang dao động trong khoảng 16,9 đến 22 triệu đồng tùy thuộc vào hình thức bên ngoài và dung lượng bộ nhớ. Đây được xem là vùng giá "vàng" cho một siêu phẩm hội tụ đầy đủ những công nghệ cốt lõi tốt nhất của Apple mà không khiến người dùng phải đau ví như việc đập hộp các dòng máy vừa ra mắt.

Điểm ăn tiền lớn nhất giúp chiếc máy này giữ vững phong độ chính là con chip A17 Pro mạnh mẽ, dòng chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại khả năng xử lý đồ họa mượt mà vượt trội. Bên cạnh đó, khung viền Titanium siêu nhẹ không chỉ giảm đáng kể trọng lượng của máy, giúp việc cầm nắm lâu không bị mỏi, mà còn mang lại vẻ ngoài vô cùng sang trọng và bền bỉ. Việc tích hợp cổng sạc Type-C tiện lợi cùng cụm camera có khả năng zoom quang học 5x biến iPhone 15 Pro Max thành một công cụ làm việc, sáng tạo nội dung hoàn hảo cho những ai đòi hỏi sự chuyên nghiệp tối đa.

iPhone 15 Plus

Nếu bạn không quá khắt khe về tần số quét màn hình nhưng lại đặc biệt quan tâm đến thời lượng sử dụng thực tế thì iPhone 15 Plus chính là vị "vua pin trâu" đáng để cân nhắc. Mức giá của dòng sản phẩm này hiện đã hạ nhiệt sâu, chỉ còn dao động từ 15,5 đến 17,8 triệu đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một chiếc iPhone màn hình lớn với mức giá tiếp cận dễ thở hơn rất nhiều so với những ngày đầu ra mắt.

Sức hút của iPhone 15 Plus nằm ở sự lột xác về mặt ngoại hình khi máy đã được trang bị cụm Dynamic Island thời thượng cùng cổng sạc Type-C hiện đại giống hệt dòng Pro, xóa bỏ hoàn toàn cảm giác của một thiết bị đời cũ. Máy sở hữu viên pin dung lượng lớn kết hợp với khả năng tối ưu hóa điện năng xuất sắc của con chip A16 Bionic, cho phép người dùng thoải mái sử dụng sang đến ngày thứ hai mà không cần bận tâm đến việc mang theo sạc dự phòng. Thiết bị này cực kỳ phù hợp với đối tượng là dân văn phòng, các bạn sinh viên hoặc những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường cần một cỗ máy liên lạc bền bỉ, đáng tin cậy.

iPhone 14 Pro Max

Dù đã ra mắt được một thời gian nhưng iPhone 14 Pro Max vẫn giữ vững vị thế là một trong những chiếc điện thoại đáng mua nhất nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm cao cấp và giá thành. Trên thị trường máy cũ, sản phẩm này đang có mức giá cực kỳ cạnh tranh, rớt xuống chỉ còn từ 14,5 đến 18 triệu đồng. Mức giá này biến chiếc flagship một thời của nhà Táo trở thành đối thủ đáng gờm của mọi dòng máy tầm trung cận cao cấp mới ra mắt.

Trải nghiệm thực tế trên iPhone 14 Pro Max hoàn toàn không có sự thua thiệt đáng kể nào so với các thế hệ kế nhiệm nhờ màn hình Super Retina XDR tích hợp công nghệ ProMotion 120Hz siêu mượt mà. Bộ khung thép không gỉ bóng bẩy, đầm tay kết hợp với cụm ba camera độ phân giải 48MP vẫn cho ra những bức ảnh sắc nét, khả năng quay video chống rung đẳng cấp và màu sắc chân thực. Lựa chọn iPhone 14 Pro Max ở thời điểm này là một bước đi an toàn cho những ai thích sự bền bỉ, ít lỗi vặt và đặc biệt là khả năng giữ giá cực tốt của dòng Pro Max truyền thống.

iPhone 13

Chốt lại danh sách là một đại diện quốc dân dành riêng cho phân khúc ngân sách phổ thông nhưng vẫn muốn sở hữu những trải nghiệm cốt lõi tốt nhất của hệ sinh thái Apple. Với mức giá loanh quanh chỉ từ 9 đến 10 triệu đồng, iPhone 13 thực sự là một món hời lớn không thể ngó lơ trong năm 2026. Thiết bị này chứng minh rằng bạn không cần phải bỏ ra một số tiền quá lớn để có được một chiếc smartphone hoạt động mượt mà và ổn định.

Mặc dù có tuổi đời lớn nhất trong danh sách, iPhone 13 vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế vuông vức hiện đại với cụm camera đặt chéo đặc trưng chưa hề lỗi thời. Sức mạnh đến từ con chip A15 Bionic vẫn thừa sức gánh vác mượt mà mọi tác vụ lướt web, xem phim hàng ngày cho đến việc chiến các tựa game phổ biến hiện nay mà không gặp hiện tượng giật lag. Đây sẽ là gợi ý chốt hạ hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy phụ cao cấp, hoặc làm quà tặng cho phụ huynh, người thân cần một thiết bị ổn định lâu dài.