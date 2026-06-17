iPhone 18 có thể không ra mắt trong năm nay

Sau hơn một thập kỷ duy trì chu kỳ ra mắt iPhone vào mùa thu hằng năm, Apple có thể chuẩn bị thực hiện một trong những thay đổi lớn nhất đối với iPhone 18.

Những thông tin mới từ chuỗi cung ứng cho thấy dòng iPhone 18 nhiều khả năng sẽ không được trình làng đồng loạt trong năm 2026, khi một số phiên bản có thể bị dời lịch sang đầu năm 2027.

Ông Lin En-ping, Chủ tịch Largan Precision, doanh nghiệp được xem là nhà cung cấp ống kính camera lớn nhất cho iPhone, cho biết một khách hàng lớn đến từ Mỹ đã quyết định lùi thời điểm ra mắt sản phẩm mới sang quý I/2027. Theo ông Lin, động thái này khiến hoạt động đặt mua linh kiện bị dời sang cuối năm nay, đồng thời kéo theo nhu cầu sản xuất tăng mạnh trong quý IV.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn. (Ảnh minh hoạ)

Dù không nhắc trực tiếp đến Apple hay sản phẩm cụ thể nào, phát biểu của lãnh đạo Largan Precision nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phân tích. Nguyên nhân là bởi thông tin này trùng khớp với hàng loạt báo cáo gần đây cho rằng Apple đang cân nhắc thay đổi chiến lược phát hành iPhone, thay vì tung toàn bộ dòng sản phẩm mới vào cùng một thời điểm như nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể lần đầu tiên chia việc ra mắt iPhone thành hai giai đoạn riêng biệt. Trong đó, nhóm thiết bị cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng vẫn được dự kiến trình làng vào tháng 9/2026.

Ngược lại, các phiên bản phổ thông hơn như iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e cùng thế hệ iPhone Air tiếp theo có thể được dời sang đầu năm 2027.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 bản tiêu chuẩn. (Ảnh: @appletchig)

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong chiến lược phát hành iPhone của Apple kể từ khi hãng thiết lập chu kỳ ra mắt thường niên vào mùa thu, bắt đầu từ thời iPhone 4S năm 2011.

Giới quan sát cho rằng việc chia nhỏ các đợt ra mắt có thể giúp Apple giảm áp lực cho chuỗi cung ứng trong bối cảnh danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng. Bên cạnh đó, hãng cũng có cơ hội duy trì sự quan tâm của người dùng và kéo dài hiệu ứng truyền thông trong suốt năm, thay vì tập trung toàn bộ vào một sự kiện duy nhất.

Về sản phẩm, những thông tin xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ cho thấy iPhone 18 tiêu chuẩn có thể không thay đổi quá nhiều về thiết kế. Máy được cho là tiếp tục sử dụng màn hình 6,3 inch, trong khi phiên bản iPhone 18e vẫn giữ kích thước 6,1 inch.

Tuy nhiên, mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến kế hoạch phát hành dòng iPhone 18 hay khả năng điều chỉnh lịch trình ra mắt sản phẩm trong thời gian tới.

Tham khảo MacRumors