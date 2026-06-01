Mò mẫm xóa một "thư mục ẩn" trên điện thoại Android, tôi bất ngờ lấy lại tận 12GB bộ nhớ: Làm thử ngay

Đây chính là thủ phạm âm thầm ngốn dung lượng trên điện thoại mà không phải ai cũng biết.

Điện thoại Android không cung cấp một thư mục rác chung cho toàn hệ thống để bạn có thể nhấn xóa bất cứ khi nào cần giải phóng dung lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải vào từng ứng dụng riêng biệt, chẳng hạn như Bộ sưu tập (Gallery) hay Tệp (Files), để tự dọn dẹp thùng rác bên trong chúng.

Và giống như số đông người dùng, cây bút Rob LeFebvre từ MakeUseOf thường cũng chỉ dừng lại ở bước đó. Anh chưa từng nhận ra rằng có một danh mục tệp hoàn toàn khác đang âm thầm ngốn dung lượng mà không hề xuất hiện ở bất kỳ nơi nào dễ thấy.

Dưới đây là phát hiện của Rob.

Càng chỉnh sửa nhiều, bộ nhớ càng cạn kiệt

Với những người hay chỉnh sửa ảnh hay video, bạn sẽ không biết điều này. Mỗi khi chỉnh sửa một bức ảnh hoặc video trong ứng dụng Bộ sưu tập của Samsung, tôi hầu như luôn chọn lệnh "Lưu" (Save) thay vì "Lưu bản sao" (Save copy).

Logic của tôi khi làm việc này chỉ đơn giản là để tránh tạo ra các tệp trùng lặp. Nhưng sự thật là, điều đó chẳng hề có tác dụng gì.

Ngay cả khi bạn chọn "Lưu", ứng dụng Bộ sưu tập vẫn giữ lại một bản sao của bức ảnh hoặc video gốc trên điện thoại của bạn — chỉ là nó ẩn đi và không hiển thị trong ứng dụng mà thôi.

Đúng vậy, chính bản sao lưu ẩn đó là thứ cho phép ứng dụng Bộ sưu tập có thể hoàn tác các chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện từ vài tuần hoặc vài tháng trước. Đây chắc chắn là một tính năng tiện lợi, nhưng nó lại đi kèm với một điểm trừ rất lớn.

Và phần tồi tệ nhất là những bức ảnh cũng như video gốc này không hề có ngày hết hạn. Không giống như thư mục rác thông thường vốn sẽ tự động xóa sạch sau 30 ngày, những bản sao lưu chỉnh sửa này có thể tồn tại vô thời hạn.

Điều đó có nghĩa là mọi bức ảnh bạn cắt xén, mọi tấm hình bạn tút tát lại đều sẽ ngốn thêm dung lượng lưu trữ. Vấn đề này có thể dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát nếu bạn là một người thích chỉnh sửa video giống như tôi.

Thậm chí chỉ một thao tác cắt ngắn đơn giản trên một video 4K cũng có thể ép ứng dụng Bộ sưu tập phải tạo ra một bản sao. Vì vậy, nếu video đó từng chiếm 500MB trước đây, nó có thể kết thúc bằng việc tiêu tốn dung lượng nhiều gấp đôi.

Lỗi này rất dễ bị người dùng bỏ qua vì không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy điều đó đang diễn ra. Tôi đã luôn đinh ninh rằng mình đang tiết kiệm dung lượng bằng cách ghi đè lên tệp gốc, và tôi hoàn toàn không biết những bản sao lưu đó vẫn đang chiếm dụng bộ nhớ cho đến khi tôi bắt đầu đào sâu vào phần cài đặt lưu trữ của điện thoại.

"Kẻ đầu sỏ" ngốn bộ nhớ lại trốn ngay nơi dễ thấy nhất

Menu lưu trữ của Android được thiết kế khá chi tiết. Khi mở giao diện này lên, nó sẽ cung cấp cho bạn một bảng phân tích hoàn chỉnh về việc dung lượng đang được sử dụng ở đâu, với các danh mục rõ ràng như Ứng dụng, Hình ảnh, Video, Tệp nén, Hệ thống và Thùng rác.

Hầu hết các mục đó đều rất dễ hiểu, nhưng có một phần gọi là "Tệp khác" (Other files) mà chúng ta rất dễ vô tình bỏ qua.

Khi tôi kiểm tra mục này trên chiếc điện thoại Galaxy của mình, nó hiển thị tất cả các bức ảnh và video mà tôi đã từng chỉnh sửa bằng ứng dụng Bộ sưu tập. Và đó cũng là lúc tôi nhận được bất ngờ lớn: gần 12GB bộ nhớ đang bị trói buộc trong các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa.

Để bạn dễ hình dung, con số đó còn lớn hơn toàn bộ dung lượng video của tôi cộng lại. Rất may, quá trình dọn dẹp không thể đơn giản hơn. Tất cả những gì tôi phải làm là chọn tất cả và nhấn "Xóa". Điểm cộng là các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa này không bị chuyển vào thư mục rác. Một khi bạn xóa chúng từ đây, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Mục "Tệp khác" này cũng bao gồm thêm một vài tab nữa: "Tệp đang chờ xử lý" (Pending files) và "Chưa phân loại" (Uncategorized). Đáng tiếc là cả hai mục này đều không thể xóa trực tiếp từ giao diện này.

Tệp đang chờ xử lý là các tệp gắn liền với các tiến trình chưa hoàn thành. Đây có thể là một tệp tải xuống từ Chrome bị lỗi giữa chừng, hoặc một tệp tải lên đám mây chưa bao giờ hoàn tất.

Mục Chưa phân loại đơn giản là một danh mục gom tất cả những tệp không nằm vừa vặn trong phần Bản sao lưu trước khi chỉnh sửa hoặc Tệp đang chờ xử lý. Bạn có thể chọn các tệp trong cả hai danh mục này và chọn mục "Chi tiết" (Details) để định vị và xóa chúng thủ công nếu muốn.

Một ứng dụng dọn dẹp chuyên dụng là giải pháp tối ưu

Những bản sao lưu trước khi chỉnh sửa đó chỉ là một ví dụ điển hình cho loại rác lưu trữ có thể tích tụ sau nhiều năm sử dụng. Trên một chiếc điện thoại Android, sẽ luôn có các gói cài đặt (APK) còn sót lại, bộ nhớ đệm (cache) của ứng dụng, các tệp trùng lặp, tệp ngoại tuyến từ các ứng dụng và các thư mục được tạo ra bởi những ứng dụng mà bạn đã gỡ cài đặt từ lâu. Những thứ này có thể dễ dàng chiếm vài gigabyte bộ nhớ mà không làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Tất nhiên, bạn có thể dọn dẹp những thứ này một cách thủ công, nhưng Files by Google cũng cung cấp một công cụ dọn dẹp tích hợp. Nó có thể tìm tệp rác, ứng dụng không sử dụng, tệp trùng lặp và nhiều thứ khác nữa. Tốt nhất là bạn nên thực hiện một đợt tổng vệ sinh như thế này vài tháng một lần để không phải lãng phí tiền bạc vào việc mua thêm dung lượng lưu trữ.