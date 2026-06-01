Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo hay Messenger

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tùy tiện gửi những hình ảnh này qua mạng xã hội cũng như người lạ.

Trước tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân và các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tùy tiện gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận và mục đích sử dụng.

Theo cơ quan chức năng, nhiều đối tượng đang lợi dụng sự chủ quan của người dùng để thu thập hình ảnh giấy tờ cá nhân, từ đó thực hiện các hành vi giả mạo danh tính, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiền trực tuyến hoặc phục vụ các hoạt động lừa đảo khác.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tùy tiện gửi ảnh CCCD và giấy tờ tùy thân qua mạng xã hội cho người lạ. (Ảnh minh hoạ)

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng liên tục biến tướng. Không ít nạn nhân đã trở thành mục tiêu sau khi cung cấp hình ảnh CCCD hoặc thông tin cá nhân cho các tài khoản lạ trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc đánh cắp dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo còn thường xuyên giả danh cán bộ công an, quân đội, cơ quan nhà nước hoặc người quen để tiếp cận nạn nhân. Chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, dựng lên các tình huống khẩn cấp, giao dịch mua bán hoặc hỗ trợ hồ sơ hành chính nhằm tạo lòng tin rồi dẫn dụ chuyển tiền.

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai ghi nhận trường hợp một chủ cơ sở may mặc bị lừa mất 120 triệu đồng sau khi tin tưởng vào những thông tin trao đổi qua Zalo. Các đối tượng tự giới thiệu là cán bộ quân đội, đặt may số lượng lớn và liên tục tạo dựng uy tín trước khi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc cho một đối tác được chỉ định. Sau khi nhận tiền, các tài khoản liên quan lập tức cắt liên lạc.

Không chỉ nhắm vào người kinh doanh, các đối tượng còn lợi dụng thời điểm tuyển sinh và mùa thi để thực hiện nhiều chiêu trò mới. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt quảng cáo về "đề thi mật", "bao đỗ", "nâng điểm", "xét tuyển thẳng", kèm theo các đường link giả mạo website của cơ quan giáo dục nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Một thủ đoạn khác đang được ghi nhận là giả danh cán bộ địa phương hoặc ngành giáo dục, gọi điện cho phụ huynh thông báo hồ sơ của học sinh có sai sót, yêu cầu truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin để xử lý từ xa. Nhiều trường hợp đã kịp thời phát hiện bất thường và tránh được thiệt hại nhờ chủ động xác minh với nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

Đại diện lực lượng an ninh mạng cho biết tội phạm công nghệ cao thường khai thác tâm lý lo lắng, cả tin hoặc thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền qua mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không bấm vào các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo, Messenger hay Facebook; không chia sẻ hình ảnh CCCD và các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết; đồng thời kích hoạt các lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản mạng xã hội và ngân hàng điện tử.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc xác thực tài khoản, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức liên quan để kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai