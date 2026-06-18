Thông tin mới về mức giá iPhone 18 Pro Max

Apple có thể đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất của mình trước thời điểm iPhone 18 Pro Max ra mắt.

Chỉ còn vài tháng trước khi Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới, những tín hiệu đầu tiên về khả năng tăng giá đã bắt đầu xuất hiện. Trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) khiến chi phí linh kiện leo thang trên toàn cầu, ngay cả Apple cũng đứng trước áp lực phải điều chỉnh giá bán các sản phẩm chủ lực.

Trong cuộc trao đổi với Wall Street Journal, CEO Tim Cook cho biết việc tăng giá sản phẩm đang trở thành một khả năng khó tránh khỏi khi chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng. Theo ông, Apple đã nỗ lực hấp thụ phần lớn chi phí phát sinh trong thời gian qua nhằm hạn chế tác động đến người tiêu dùng, song dư địa để duy trì chính sách này đang ngày càng thu hẹp.

Apple có thể đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất của mình trước thời điểm iPhone 18 Pro Max ra mắt. (Ảnh minh hoạ)

Dù chưa đề cập trực tiếp đến dòng sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng, nhiều chuyên gia cho rằng nhóm thiết bị cao cấp như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể là những ứng viên đầu tiên đối mặt với việc điều chỉnh giá bán.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu TechInsights, để duy trì biên lợi nhuận hiện tại, Apple có thể phải nâng giá bán mẫu iPhone Pro thế hệ tiếp theo thêm khoảng 270 USD so với mức hiện nay. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những đợt tăng giá đáng chú ý nhất của dòng iPhone trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, nguyên nhân chính không đến từ các nâng cấp về thiết kế hay tính năng, mà xuất phát từ những biến động sâu rộng của ngành công nghệ trong kỷ nguyên AI.

Trong hai năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta hay Amazon liên tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI. Hàng trăm tỷ USD được rót vào các trung tâm dữ liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.

Làn sóng đầu tư này kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với các loại chip nhớ và bộ lưu trữ, đặc biệt là DRAM và NAND - những thành phần quan trọng trong hầu hết thiết bị điện tử tiêu dùng. Nhiều báo cáo thị trường cho thấy giá của các dòng chip nhớ này đã tăng mạnh trong thời gian qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Tim Cook, tình trạng khan hiếm nguồn cung đang trở nên rõ nét hơn khi các nhà sản xuất ưu tiên năng lực sản xuất cho bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại linh kiện được sử dụng phổ biến trong các máy chủ AI. Điều này khiến nguồn cung dành cho các thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp đáng kể.

"Nguồn cung giảm trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao, khiến phần lớn chi phí tăng thêm đang được chuyển sang khách hàng", vị CEO Apple nhận định.

Thực tế, Apple từ lâu được xem là một trong những khách hàng mua chip nhớ lớn nhất thế giới. Quy mô đặt hàng khổng lồ từng giúp hãng có lợi thế đáng kể trong đàm phán giá với các nhà cung cấp linh kiện.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi cán cân trên thị trường bán dẫn. Các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu hiện sẵn sàng ký kết những hợp đồng dài hạn với giá trị lớn, thậm chí chấp nhận thanh toán trước để đảm bảo nguồn cung. Điều này tạo ra áp lực chưa từng có đối với các hãng sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, bao gồm cả Apple.

Trong nhiều năm, Apple luôn tìm cách hạn chế tác động của lạm phát linh kiện lên giá bán iPhone. (Ảnh minh hoạ)

Apple cũng đang tăng tốc chiến lược AI của riêng mình. Các tính năng thuộc nền tảng Apple Intelligence cùng những nâng cấp dành cho trợ lý Siri thế hệ mới đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn hơn trước, kéo theo chi phí phần cứng tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh đó, khả năng giá bán của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tăng cao hơn thế hệ hiện tại đang được giới phân tích đánh giá là hoàn toàn có cơ sở. Dù Apple chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về giá bán, những phát biểu hiếm hoi từ Tim Cook cho thấy hãng đang chuẩn bị cho một giai đoạn mà áp lực chi phí không còn có thể được hấp thụ hoàn toàn như trước.

Nếu kịch bản tăng giá trở thành hiện thực, đây sẽ là minh chứng rõ nét cho thấy tác động của làn sóng AI đã vượt ra khỏi phạm vi các trung tâm dữ liệu hay ngành bán dẫn, bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến những thiết bị công nghệ phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày.

Tham khảo WSJ