Công an thông báo về tài khoản Zalo người dân cần cảnh giác

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các tài khoản Zalo tự xưng là cán bộ, nhân viên hỗ trợ thủ tục hành chính trực tuyến.

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên đăng kiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc hỗ trợ đổi tem kiểm định và tích hợp giấy tờ xe lên ứng dụng VNeID.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng quá trình chuyển đổi số và nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Công an xã Ô Diên tiếp nhận trình báo của một người dân trên địa bàn về việc bị lừa đảo mất hơn 122 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các tài khoản Zalo tự xưng là cán bộ, nhân viên hỗ trợ thủ tục hành chính trực tuyến. (Ảnh minh hoạ)

Theo nạn nhân, một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo mang tên "An An" đã chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên kỹ thuật của ngành đăng kiểm. Người này cho biết đang hỗ trợ cấp đổi mẫu tem kiểm định phương tiện và tích hợp thông tin đăng kiểm lên ứng dụng VNeID.

Để tạo lòng tin, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh giấy tờ xe, giấy phép lái xe và thực hiện một số thao tác trên điện thoại. Ban đầu, đối tượng chỉ đề nghị chuyển các khoản tiền nhỏ với lý do như lấy mã hồ sơ, xác thực phương tiện hoặc kích hoạt dữ liệu.

Sau khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, đối tượng tiếp tục yêu cầu thực hiện các bước xác thực chính chủ, xác minh khuôn mặt thông qua cuộc gọi video hoặc quay trực tiếp khuôn mặt bằng điện thoại.

Chỉ ít phút sau khi hoàn tất các thao tác xác thực, nạn nhân phát hiện toàn bộ số tiền hơn 122 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng đã bị rút sạch. Ngay sau đó, người này đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Người dân cũng không nên thực hiện các thao tác xác thực khuôn mặt, chia sẻ màn hình điện thoại theo hướng dẫn của người lạ; không chuyển tiền với lý do xác minh hồ sơ, kích hoạt tài khoản, tích hợp giấy tờ hay đồng bộ dữ liệu.

Theo cơ quan công an, mọi thủ tục hành chính chỉ nên được thực hiện thông qua các cổng dịch vụ công chính thức của cơ quan nhà nước. Khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cũng liên tục biến tướng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc nâng cao cảnh giác, cập nhật thường xuyên các phương thức lừa đảo mới là biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội