Chiếm quyền điều khiển iPhone, thủ đoạn lừa đảo mới cần cảnh giác

VHO - Nhiều người dùng iPhone trên cả nước đã bất ngờ bị khóa máy, mất toàn quyền kiểm soát thiết bị và bị tống tiền sau khi bị dẫn dụ vào chiêu trò lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây gồm 16 đối tượng, hé lộ thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này được chia làm hai nhóm hoạt động với thủ đoạn hoàn toàn tương tự nhau. Nhóm thứ nhất do Trần Văn Tâm cầm đầu cùng 8 đồng phạm thuê căn hộ tại phường Từ Liêm, Hà Nội để điều hành. Nhóm thứ hai do Mai Tiến Giáp đứng đầu cùng 6 đối tượng khác lấy một căn hộ tại phường Tây Mỗ, Hà Nội làm nơi hoạt động.

4 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại cơ quan công an (Ảnh: CANB)

Mục tiêu chính mà các đối tượng này nhắm tới là cộng đồng người chơi tựa game trực tuyến Free Fire đông đảo. Bằng cách vung tiền mua lại các tài khoản game có thứ hạng cao, chúng dễ dàng tạo dựng được vỏ bọc uy tín. Từ đây, chúng lân la tiếp cận các nạn nhân thông qua các hội nhóm trên Telegram, Zalo hay Facebook, chủ động kết bạn và đưa ra lời mời gọi "cày thuê" vô cùng hấp dẫn với mức thù lao béo bở dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày.

Khi con mồi đã bắt đầu cắn câu và đồng ý hợp tác, các đối tượng lập tức chuyển hướng giao tiếp sang các nền tảng khác để dễ bề thao túng. Chúng yêu cầu nạn nhân bắt buộc phải sử dụng điện thoại iPhone đời cao với lý do hợp lý hóa là để phục vụ cho việc liên kết tài khoản game.

Bước ngoặt chí mạng của vụ lừa đảo nằm ở việc chúng cung cấp một tài khoản iCloud và tận tình hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào thiết bị cá nhân của họ. Ngay khoảnh khắc nạn nhân vừa làm theo tác vụ này, các đối tượng ở đầu dây bên kia nhanh chóng truy cập từ xa, thay đổi toàn bộ quyền kiểm soát, khóa thiết bị và xóa sạch dữ liệu. Chiếc iPhone đắt tiền của nạn nhân bỗng chốc trở thành "cục gạch" không thể can thiệp hay sử dụng.

Nắm trọn trong tay quyền điều khiển thiết bị, nhóm tội phạm này bắt đầu sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh để quay ngược lại đe dọa, tống tiền nạn nhân. Mức tiền chuộc được chúng đưa ra không cố định mà phụ thuộc vào giá trị của chính chiếc điện thoại bị khóa. Bằng thủ đoạn tinh vi này, chỉ tính từ tháng 2 năm 2026 đến nay, đường dây đã gây án trót lọt trên phạm vi toàn quốc và chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 16 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, phương tiện điện tử và sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản. Vụ việc là một bài học đắt giá và là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến người dùng công nghệ. Mỗi cá nhân cần tuyệt đối nói không với việc đăng nhập tài khoản iCloud hay email lạ do người khác cung cấp vào máy mình, đồng thời luôn giữ cái đầu lạnh trước những lời mời chào việc nhẹ lương cao trên mạng. Các bậc phụ huynh cũng cần theo sát hoạt động sử dụng mạng xã hội và chơi game trực tuyến của con em mình để kịp thời ngăn chặn rủi ro.