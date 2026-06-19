Hỏi xoáy đáp nhanh, dự đoán World Cup cùng trợ lý Vision AI Companion trên Samsung AI TV

Tín đồ bóng đá nay có thể thỏa đam mê thảo luận, dự đoán kết quả World Cup cùng trợ lý Vision AI Companion thông thái trên Samsung AI TV. Công nghệ đột phá này kết hợp cùng chế độ Bóng đá AI, mở ra trải nghiệm đầy mới mẻ cho Cúp Bóng đá Thế giới.

Trào lưu trò chuyện cùng "chiến hữu" VAC

Với tín đồ bóng đá, bên cạnh những màn so tài gay cấn trên sân cỏ thì việc được bình luận, dự đoán về các trận đấu cũng là niềm vui lớn mỗi dịp World Cup. Năm nay, khán giả có thể thỏa mãn đam mê phân tích, dự đoán kết quả cùng trợ lý Vision AI Companion (VAC) hoàn toàn mới trên các dòng AI TV 2026. Các tương tác mới mẻ bằng giọng nói cùng TV như một "chiến hữu" thực thụ khiến tính năng này thu hút sự quan tâm lớn, ngay cả với những cái tên dày dặn kinh nghiệm như bình luận viên Anh Quân.

Trợ lý VAC khiến những BLV dày dặn kinh nghiệm như Anh Quân cũng phải bất ngờ về khả năng cung cấp thông tin cũng như tư duy phân tích sắc bén

Việc kết hợp cùng lúc nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Microsoft Copilot và Gemini cho phép trợ lý VAC có thể trò chuyện cùng người dùng về nhiều chủ đề khác nhau, từ lịch thi đấu đến kết quả trận đấu hay các cầu thủ xuất sắc… Bình luận viên Anh Quân - một trong những cái tên góp mặt trong cabin bình luận của World Cup 2026, đánh giá rất cao khả năng của trợ lý này. Khi BLV Anh Quân đặt câu hỏi về lịch thi đấu của hai đội tuyển trên TV Micro RGB cao cấp của Samsung, trợ lý VAC đã tự động nhận diện ra được hai đội trên màn hình là Anh và Croatia, sau đó đối chiếu với lịch thi đấu chính thức của World Cup để trả lời đầy đủ thông tin về ngày giờ thi đấu cũng như sân vận động mà hai đội sẽ gặp nhau. Ở câu hỏi đòi hỏi sự phân tích sâu hơn về kết quả của Tam Sư (đội tuyển Anh), trợ lý Microsoft Copilot cũng nhận định đầy sắc sảo rằng: "Tam sư hoàn toàn có cửa, dự đoán vui Tam Sư thắng 2-1 nhờ tận dụng bóng bổng - "tử huyệt" của đối thủ áo ca rô".

Hiện trợ lý VAC đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV 2026, bao gồm Micro RGB, Mini LED, OLED, Neo QLED, The Frame, Crystal UHD. Việc tích hợp mạnh mẽ này hứa hẹn sẽ mang đến cho tín đồ bóng đá trải nghiệm tương tác thú vị, bên cạnh chất lượng hình ảnh và âm thanh của các dòng TV đến từ thương hiệu TV số 1 thế giới 20 năm liên tiếp.

Chế độ Bóng đá AI đột phá cho World Cup

Bên cạnh trợ lý VAC, chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) cũng là một điểm nhấn mới trên Samsung AI TV, hứa hẹn thăng hạng toàn diện trải nghiệm xem World Cup của khán giả. Chế độ này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tất cả mang đến cho người xem cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động.

Chế độ Bóng đá AI mang đến những "đại tiệc" hình ảnh, âm thanh hoành tráng, xứng tầm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Trải nghiệm chế độ Bóng đá AI trên chiếc Samsung AI TV Micro RGB 85 inch, BLV Anh Quân phải thốt lên: "Đẹp rạng ngời mà không chói loá chính là đây, kích hoạt đơn giản, một giây là xong". BLV này ví von hệ thống đèn nền Micro RGB đỉnh cao và lớp phủ chống chói trên TV Micro RGB của Samsung là "trùm cuối" mang đến loạt trải nghiệm hình ảnh choáng ngợp trên sân cỏ. "Hệ thống đèn nền Micro RGB LED giống như một đội bóng mà mỗi cầu thủ là một bóng LED siêu nhỏ, tự đá, tự ghi bàn độc lập, tạo nên độ chính xác màu tuyệt đối. Sắc áo đấu, màu thảm cỏ rực rỡ đến từng milimet. Xem như thế này mới gọi là thăng hạng", BLV Anh Quân chia sẻ.

Tách âm thanh theo yêu cầu, làm chủ không khí sân cỏ

Một tính năng trên Samsung AI TV 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên xu hướng trong mùa World Cup năm nay chính là chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller). Tính năng này sử dụng AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả có thể tắt tiếng bình luận viên để làm nổi bật không khí sân vận động hay đơn giản là tập trung hơn cho những thời khắc quan trọng.

Tách tiếng bình luận viên và tiếng khán giả, làm nổi bật âm thanh khán đài, mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm tay người xem với Samsung AI TV

BLV Anh Quân vô cùng tâm đắc khi trải nghiệm thực tế tính năng này trên chiếc TV Micro RGB của Samsung. Anh chia sẻ: "AI phân tách giọng khán giả và giọng bình luận viên, đẩy âm thanh của khán đài lên cực đại, tiếng trống như dội thẳng vào lồng ngực khiến chúng ta có cảm giác như đang ngồi trên sân vận động vậy".

Ngoài chế độ Bóng đá AI hay phân tách tiếng bình luận và khán giả, Samsung AI TV của Samsung còn gây ấn tượng với khả năng hiển thị 1 tỷ sắc màu vô cùng chân thực, chất lượng hình ảnh 4K sắc nét, tần số quét 144Hz mượt mà cùng đa dạng kích thước màn hình để mang đến những khung hình choáng ngợp cho khán giả.

Từ dự đoán kết quả trận đấu, nâng tầm hình ảnh đến tắt tiếng bình luận viên, mọi trải nghiệm mới mẻ trên Samsung AI TV đã sẵn sàng mở ra cho khán giả trong Cúp Bóng đá Thế giới. Đây hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng định hình lại cách người dùng tương tác với các thiết bị nghe nhìn trong tương lai.