Zalo có thông báo quan trọng về số điện thoại, người dùng cần biết kẻo bị vô hiệu hóa hoặc mất quyền truy cập tài khoản

Nếu số điện thoại nằm trong danh sách bị thu hồi, người dùng sẽ được gửi thông báo ghim ở đầu trang tin nhắn Zalo.

Liên quan đến việc thu hồi thuê bao di động đang được các nhà mạng đẩy mạnh, ngày 18/9, Zalo cho biết, ứng dụng này đã phối hợp với Viettel để triển khai các giải pháp bảo vệ tài khoản người dùng. Sự phối hợp này được thực hiện trên cơ sở Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn về cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT).

Theo đó, trong thời gian tới, nhà mạng sẽ cập nhật cho Zalo danh sách các thuê bao di động bị thu hồi. Trên cơ sở đó, Zalo sẽ rà soát các tài khoản được đăng ký bằng các số điện thoại này và chủ động gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc cập nhật thông tin số điện thoại sẽ bảo vệ tài khoản Zalo khỏi các rủi ro bị vô hiệu hóa tài khoản, bị mất quyền truy cập hoặc bị chiếm đoạt tài khoản. Đồng thời cũng giúp các tài khoản Zalo sử dụng SIM chính chủ được bảo vệ, không bị lạm dụng bởi người sở hữu mới.

Nếu số điện thoại nằm trong danh sách bị thu hồi, người dùng sẽ được gửi thông báo ghim ở đầu trang tin nhắn Zalo. Người dùng cần cập nhật số điện thoại mới trong thời gian quy định để có thể tiếp tục sử dụng Zalo một cách an toàn và hợp pháp.

Để cập nhật số điện thoại mới trên ứng dụng Zalo, người dùng cần thực hiện theo những bước sau: ﻿

Bước 1: Tại thông báo hiện ở đầu trang tin nhắn Zalo, người dùng ấn "Cập nhật số mới".

Bước 2: Bấm "Bắt đầu đổi số điện thoại".

Bước 3: Người dùng nhập số điện thoại mới và thực hiện các bước xác thực. ﻿

Lưu ý: Mỗi số điện thoại chỉ được phép gắn với một tài khoản Zalo. ﻿