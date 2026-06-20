Sau Neymar, đến lượt Raphinha dính "vận đen" chấn thương, ĐT Brazil "mất ăn mất ngủ"

Raphinha chấn thương nghiêm trọng trong trận Brazil thắng 3-0 Haiti sáng nay tại World Cup 2026.

Đội tuyển Brazil vừa phải đón nhận một tổn thất cực lớn tại vòng bảng World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Haiti trên sân Lincoln Financial Field sáng 20/6. Ngôi sao chạy cánh Raphinha đã dính chấn thương đùi nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng sớm phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá World Cup, đồng thời giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của tuyển Brazil.

Raphinha chấn thương rời sân sớm (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Tình huống bước ngoặt diễn ra ở phút 39 của hiệp một. Khi không hề va chạm với bất kỳ cầu thủ nào bên phía Haiti, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona bất ngờ đổ gục xuống sân, ôm chặt lấy mặt sau đùi phải với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Dù sau đó Raphinha có thể tự đi bộ rời sân để nhường chỗ cho tài năng trẻ Rayan, hình ảnh tiền đạo này ngồi trên băng ghế dự bị với túi đá lớn buộc chặt vào vùng cơ hamstring đã báo hiệu một kịch bản không mấy khả quan.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Raphinha vốn đã phải vật lộn với những vết phồng rộp nghiêm trọng ở chân, khiến anh không thể tham gia trọn vẹn các buổi tập cùng Selecao. Đáng lo ngại hơn, chấn thương đùi này chính là "vết xe đổ" đeo bám anh suốt mùa giải 2025/26 vừa qua.

Chấn thương của Raphinha đang đặt HLV Carlo Ancelotti vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù Brazil dễ dàng đè bẹp Haiti nhờ cú đúp chớp nhoáng của Matheus Cunha và bàn ấn định tỷ số của Vinícius Júnior, chiều sâu đội hình của những vũ công Samba đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trước đó, siêu sao Neymar cũng đã phải làm bạn với phòng y tế do một chấn thương bắp chân chưa hồi phục.

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển Brazil vẫn đang chờ kết quả chụp MRI để xác định chính xác mức độ tổn thương cơ đùi của Raphinha. Tuy nhiên, với tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này, cả người hâm mộ Brazil lúc này đang như ngồi trên đống lửa.