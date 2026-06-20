Xác định hai đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2026 chỉ sau 2 trận đấu

Hai đội tuyển chia tay World Cup sau lượt trận hôm nay 20/6.

World Cup 2026 đang chứng kiến những diễn biến vô cùng kịch tính và khốc liệt ngay từ giai đoạn vòng bảng. Khi lượt trận thứ hai còn chưa khép lại, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã phải chính thức nói lời chia tay với hai cái tên đầu tiên là tuyển Haiti và tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại bảng C, đội tuyển Haiti đã không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Sau trận thua sát nút 0-1 trước Scotland ở ngày ra quân, đại diện vùng Caribbean bước vào lượt trận thứ hai với mục tiêu buộc phải giành điểm trước ứng cử viên vô địch Brazil. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn về trình độ đã khiến Haiti phải nhận thất bại đậm đà 0-3. Trắng tay sau hai lượt trận và không còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba có thành tích tốt, Haiti chính thức trở thành đội bóng đầu tiên phải xách vali về nước tại kỳ World Cup năm nay.

Haiti chia tay World Cup (Ảnh: Getty)

Bất ngờ lớn nhất tính đến thời điểm này thuộc về bảng D, nơi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ phải nhận kịch bản cay đắng tương tự. Được đánh giá là ẩn số thú vị của giải đấu nhờ dàn cầu thủ chất lượng, song thầy trò HLV Vincenzo Montella lại đem đến một màn trình diễn vô cùng thất vọng. Sau trận ra quân không như ý, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phải nhận gáo nước lạnh khi để thua bất ngờ 0-1 trước Paraguay ở lượt trận thứ hai. Thất bại bạc nhược này đã dập tắt mọi hy vọng đi tiếp của đại diện châu Âu, biến họ thành cái tên thứ hai sớm bị loại khỏi giải đấu trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Thổ Nhĩ Kỳ dừng bước (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Việc Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ dừng bước sớm là minh chứng cho sự nghiệt ngã của đấu trường World Cup, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt và không có chỗ cho những cú sảy chân.