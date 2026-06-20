Vợ sắp cưới của Ronaldo dính bẫy tin giả, vô tình dằn mặt bạn gái đàn em Bồ Đào Nha: "Thế hệ này dữ dằn thật đấy"

Nội bộ ĐT Bồ Đào Nha lục đục, cháy lan sang cả dàn WAGs nóng bỏng.

Những ngày qua, tuyển Bồ Đào Nha đang trải qua bầu không khí không mấy yên ả sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn World Cup 2026. Mọi chuyện càng nóng lên bởi cuộc phỏng vấn của Joao Neves sau trận đấu. Khi được hỏi về vai trò của Cristiano Ronaldo trong đội tuyển hiện tại, tiền vệ trẻ dành sự tôn trọng cho đàn anh nhưng cũng nhấn mạnh rằng Ronaldo giờ chỉ là một phần của tập thể.

"Chúng tôi biết Cristiano đã làm được những gì cho đất nước này. Nhưng bây giờ anh ấy không khác chúng tôi. Anh ấy chỉ là một cầu thủ khác để giúp đội bóng. Anh ấy không khác những người còn lại". Phát biểu này lập tức gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Một bộ phận cho rằng Neves hoàn toàn đúng khi đề cao tinh thần tập thể. Tuy nhiên, nhiều fan của Ronaldo lại cảm thấy ngôi sao trẻ đã thiếu tôn trọng huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Làn sóng tranh cãi nhanh chóng lan rộng sang mạng xã hội và người bị ảnh hưởng bất ngờ lại là bạn gái của Neves - nữ diễn viên trẻ Madalena Aragao.

Dưới các bài đăng của Madalena, nhiều tài khoản đã tràn vào để chỉ trích João Neves. Một số người còn yêu cầu tiền vệ này nên chuyền bóng nhiều hơn cho Ronaldo thay vì cố gắng thể hiện bản thân. Theo những hình ảnh lan truyền, một người hâm mộ đã để lại bình luận gọi Neves là "kẻ ngốc" và yêu cầu anh "hãy chuyền bóng cho GOAT".

Đáp lại, Madalena được cho là đã phản pháo khá gay gắt: "Hãy bảo GOAT của anh giải nghệ đi. Anh ta quá ích kỷ". Dù vậy, tính xác thực của đoạn bình luận này vẫn chưa được xác nhận. Nhiều tờ báo Bồ Đào Nha cho biết trong bài đăng gốc hiện không còn xuất hiện cả bình luận của người hâm mộ lẫn câu trả lời được cho là của Madalena.

Georgina "tham chiến" vào cuộc tranh cãi trên MXH liên quan đến Ronaldo và các đồng đội Bồ Đào Nha

Nhưng chỉ riêng việc đoạn hội thoại lan truyền cũng đủ khiến cộng đồng fan Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha bùng nổ. Giữa lúc cuộc khẩu chiến ngày càng nóng, một nhân vật khác bất ngờ xuất hiện: Georgina Rodriguez.

Bạn gái lâu năm của Ronaldo đã bình luận dưới bài đăng của một trang tin Mexico đang tổng hợp toàn bộ drama xoay quanh João Neves và Madalena. Georgina viết ngắn gọn: "Wow!! Thế hệ này dữ dằn thật đấy!".

Chỉ một câu bình luận nhưng lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho rằng Georgina đang mỉa mai cách một số cầu thủ trẻ và những người xung quanh họ đối xử với Ronaldo. Trong khi đó, một số khác lại nhận định cô chỉ đang phản ứng trước toàn bộ sự hỗn loạn đang diễn ra trên mạng xã hội.

Theo tờ AS, vợ sắp cưới của Ronaldo đã dính bẫy tin giả, vô tình tham gia vào mớ hỗn độn trên MXH. Bởi lẽ bình luận của Madalena là sản phẩm AI cắt ghép chứ không hề có thật.

Nội bộ tuyển Bồ Đào Nha loạn cào cào sau trận hoà thất vọng ở trận ra quân World Cup 2026

Động thái của Georgina xuất hiện không lâu sau khi Ronaldo đăng tải bức ảnh cùng các đồng đội kèm thông điệp: "Luôn đoàn kết". Bài đăng được xem như nỗ lực xoa dịu những tin đồn về mâu thuẫn trong phòng thay đồ tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, với việc từ João Neves đến bạn gái Madalena rồi giờ là Georgina cùng bị cuốn vào cuộc tranh cãi, câu chuyện nội bộ của Bồ Đào Nha đang trở thành một trong những đề tài nóng nhất World Cup 2026, ngay cả khi đội bóng mới chỉ đá một trận.