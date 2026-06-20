Ronaldo nói đúng 3 từ giữa tâm bão chỉ trích, "cứu nguy" cho Joao Neves

Cristiano Ronaldo lên tiếng giữa tâm bão dư luận, bảo vệ đàn em tại tuyển Bồ Đào Nha.

Giữa tâm bão chỉ trích dữ dội từ dư luận và truyền thông Bồ Đào Nha sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có hành động kịp thời để trấn an phòng thay đồ và bảo vệ các đồng đội trẻ.

Cụ thể, ngay sau khi những phát biểu của tài năng trẻ Joao Neves vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ quê nhà, người đội trưởng mẫu mực của Bồ Đào Nha đã đăng tải một bức ảnh chụp chung cùng các đồng đội trên trang cá nhân, trong đó có sự xuất hiện của chính Neves. Kèm theo bức ảnh, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr gửi đi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Luôn đoàn kết".

Ronaldo đăng ảnh thể hiện sự đoàn kết của Bồ Đào Nha lúc này (Ảnh: FBNV)

Hành động này của Ronaldo được đánh và cần thiết lúc này, thể hiện bản lĩnh của một người anh cả và một thủ lĩnh tinh thần. Trong bối cảnh áp lực búa rìu dư luận đang đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ, cái khoác vai công khai của CR7 có giá trị hơn ngàn lời giải thích, biến anh thành chiếc khiên vững chắc che chắn cho đàn em trước những làn sóng công kích từ mạng xã hội.

Không khí vui vẻ trong buổi tập của Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Hơn ai hết, CR7 hiểu rõ một giải đấu lớn luôn là một chặng đường dài đầy chông gai và một kết quả bất lợi ở giai đoạn khởi đầu không thể định nghĩa cho cả một hành trình. Ở độ tuổi của mình, khi đây có thể là vũ điệu World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại, Ronaldo kiên quyết không để những ồn ào truyền thông làm ảnh hưởng đến sự tập trung và khát khao chinh phục của đội tuyển.

Đội tuyển Bồ Đào Nha có thể đã có một khởi đầu không như mong đợi và một màn trình diễn đáng quên, nhưng giải đấu mới chỉ bắt đầu. Với sự dẫn dắt của một "huyền thoại" chưa bao giờ ngừng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng tập thể Bồ Đào Nha sẽ sớm vượt qua giông bão để hướng tới những cuộc chiến khốc liệt phía trước.