Messi dính lời nguyền

Lời nguyền World Cup 2026 kỳ lạ mà một CĐV Brazil dành cho Lionel Messi.

Một người hâm mộ Brazil đã nghĩ ra cách cực kỳ đặc biệt để ngăn cản Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup. Mục tiêu của anh không ai khác ngoài Lionel Messi và các đồng đội. Khi cả 48 đội tuyển đã hoàn thành trận ra quân tại World Cup 2026, cục diện giải đấu dần trở nên rõ ràng hơn.

Trong số những ứng viên vô địch hàng đầu, một số đội đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh. Pháp gây ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Senegal, Anh đánh bại Croatia 4-2, còn đương kim vô địch Argentina gửi lời cảnh báo mạnh mẽ bằng thắng lợi 3-0 trước Algeria.

Người dẫn đầu cho màn trình diễn của Argentina tiếp tục là Lionel Messi. Siêu sao 38 tuổi lập hat-trick trong trận đấu này, qua đó cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose. Với việc Argentina vẫn còn các trận gặp Áo và Jordan ở vòng bảng, gần như chắc chắn Messi sẽ sớm trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Messi bỗng dính lời nguyền (Ảnh: Marca)

Lời nguyền nhắm vào Messi

Trong lúc Argentina chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Áo vào ngày 22/6, một câu chuyện khá kỳ lạ đang thu hút sự chú ý tại thành phố Philadelphia. Một cổ động viên Brazil, với mong muốn ngăn Argentina giành chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, đã tìm đến một trong những "lời nguyền" nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Người này mang áo đấu của Messi tới tượng đài Rocky Balboa trước Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia và khoác chiếc áo lên bức tượng. Hành động đó không đơn thuần chỉ là một trò đùa.

Theo truyền thuyết thể thao nổi tiếng tại Philadelphia, bất kỳ đội bóng hay vận động viên nào có màu áo được khoác lên tượng Rocky đều sẽ thua ở trận đấu tiếp theo. Niềm tin này được gọi là "Lời nguyền Rocky" (Rocky Curse).

CĐV Brazil khoác áo Messi cho bức tượng Rocky Balboa (nguồn: ge)

Không ít đội từng trở thành nạn nhân

Tại Philadelphia, lời nguyền này được nhiều người xem là điều khá nghiêm túc. Trong nhiều năm qua, không ít đội thể thao thuộc các giải NFL, NBA và MLB bị cho là đã gặp vận đen sau khi liên quan tới bức tượng Rocky Balboa.

Mới đây nhất là trường hợp của Ecuador tại World Cup 2026. Trước trận ra quân, hàng nghìn cổ động viên Ecuador đã tụ tập trước bảo tàng, mang theo quốc kỳ và thậm chí mặc áo đấu đội tuyển cho tượng Rocky để ăn mừng.

Kết quả sau đó không mấy vui vẻ. Ecuador bất ngờ thua Bờ Biển Ngà 0-1 bởi bàn thua ở những phút cuối trận và nhanh chóng bị cư dân mạng liệt vào danh sách "nạn nhân mới nhất" của bức tượng xui xẻo này.

Mức độ nổi tiếng của lời nguyền lớn đến mức Sở Du lịch bang Pennsylvania từng phải phát đi một thông báo mang tính hài hước gửi tới các đội tuyển tham dự World Cup thi đấu tại Philadelphia.

Danh sách nhận được "cảnh báo" bao gồm Brazil, Haiti, Pháp, Iraq, Curaçao, Croatia và Ghana. Trong thông báo, cơ quan này viết: "Pennsylvania chào đón các bạn... và với tư cách chủ nhà, chúng tôi xin cảnh báo về lời nguyền của tượng Rocky".

Messi có bị ảnh hưởng?

Tất nhiên, chưa ai biết liệu việc khoác áo Messi lên tượng Rocky có thực sự ảnh hưởng tới hành trình của Argentina hay không. Tuy nhiên, ý đồ của người hâm mộ Brazil là khá rõ ràng.

Họ không muốn chứng kiến đại kình địch Nam Mỹ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Thành tích này chưa từng xuất hiện kể từ khi chính Brazil làm được vào các năm 1958 và 1962.

Vì vậy, bên cạnh những đối thủ trên sân cỏ, Messi và Argentina lúc này còn phải đối mặt với một "đối thủ" đặc biệt khác: những câu chuyện mê tín và lời nguyền nổi tiếng của thành phố Philadelphia.

Liệu "Lời nguyền Rocky" có đủ sức ngăn cản hành trình viết tiếp lịch sử của Messi hay không? Câu trả lời sẽ chỉ có trên sân cỏ.