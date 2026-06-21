Phúc Huỳnh lại thắng Quang Dương

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Phúc Huỳnh trước Quang Dương chỉ trong 15 ngày.

Phúc Huỳnh vừa đánh bại Quang Dương với tỷ số 2-0 trong trận chung kết đơn nam Pro tại giải D-Joy. Set 1 mở ra theo chiều hướng bất lợi hoàn toàn cho Phúc Huỳnh khi Quang Dương thi đấu bùng nổ ngay từ những điểm số đầu tiên, vươn lên dẫn 7-1. Tuy nhiên, từ thế trận tưởng chừng đã an bài đó, Phúc Huỳnh bất ngờ tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng khi ghi liền 10 điểm không nghỉ, khép lại set đấu với tỷ số 11-7 và xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận chung kết.

Bước sang set 2, Phúc Huỳnh tiếp tục mạch hưng phấn từ màn ngược dòng ở set trước, nhập cuộc với phong độ cao và nhanh chóng vươn lên dẫn 8-0. Anh duy trì sự áp đảo đó cho đến những điểm số cuối cùng, kết thúc set đấu với tỷ số 11-2 để chính thức đăng quang ngôi vô địch nội dung đơn nam Pro.

Chiến thắng lần này mang lại nhiều ý nghĩa đối với Phúc Huỳnh. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh đánh bại Quang Dương chỉ trong 15 ngày, sau chiến thắng ở bán kết Asia Open 2026 hôm 6/6, trận đấu khi đó đánh dấu lần đầu tiên Phúc Huỳnh vượt qua được đối thủ duyên nợ này trong sự nghiệp đối đầu giữa hai tay vợt.

Quan trọng hơn, chiến thắng tại giải D-Joy này đã giúp Phúc Huỳnh trả món nợ ngay tại chính "sân nhà" D-Joy. Hồi tháng 11 năm ngoái, Quang Dương từng đánh bại Phúc Huỳnh 2-0 (11-4, 11-4) ở chung kết D-Joy Masters 2025.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Quang Dương trong vòng nửa tháng cho thấy Phúc Huỳnh đang ở giai đoạn phong độ cao nhất sự nghiệp, sau khi đã vô địch liên tiếp Asia Open 2026 và giờ là D-Joy Tour, cả hai đều có sự góp mặt của những đối thủ hàng đầu Việt Nam và quốc tế.