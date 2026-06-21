Truyền thông thế giới rầm rộ khen ngợi ĐT Nhật Bản khi đè bẹp Tunisia 4-0 ở trận World Cup lịch sử

ĐT Nhật Bản gây tiếng vang tại trận đấu thuộc lượt 2 vòng bảng World Cup 2026.

Chiến thắng 4-0 trước Tunisia không chỉ giúp ĐT Nhật Bản tiến một bước dài tới vòng knock-out World Cup 2026 mà còn tạo nên tiếng vang trên truyền thông quốc tế. Từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp cho tới Brazil, hàng loạt tờ báo lớn đồng loạt dành những lời khen cho màn trình diễn thuyết phục của "Samurai Xanh" trong trận đấu thứ 1.000 của lịch sử các kỳ World Cup.

Ở cuộc đối đầu diễn ra rạng sáng 21/6 (giờ Việt Nam), Nhật Bản hoàn toàn áp đảo Tunisia. Daichi Kamada và Ayase Ueda ghi bàn trong hiệp 1 trước khi Junya Ito cùng chính Ueda tiếp tục nổ súng ở hiệp 2, khép lại chiến thắng đậm đà 4-0.

Tờ The Guardian của Anh đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn của tiền đạo Ayase Ueda khi giật tít: "Ueda truyền cảm hứng giúp Nhật Bản loại Tunisia trong trận đấu thứ 1.000 của World Cup". Theo tờ báo này, Nhật Bản không chỉ giành chiến thắng mà còn thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về thế trận trước đại diện châu Phi.

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Trong khi đó, The Sun gọi đây là một chiến thắng mang tính lịch sử. Tờ báo Anh sử dụng dòng tít đầy ấn tượng: "Làm nên lịch sử: Tunisia 0-4 Nhật Bản", đồng thời nhấn mạnh việc đội bóng châu Á đã chiến thắng ở trận đấu thứ 1.000 của World Cup một cách đầy thuyết phục. The Sun cũng cho rằng đây là màn ra mắt đáng quên của HLV Hervé Renard trên băng ghế chỉ đạo Tunisia.

Không chỉ báo chí Anh, truyền thông châu Âu cũng dành sự chú ý lớn cho kết quả này. Tờ Kicker của Đức nhận định Ayase Ueda chính là nhân vật trung tâm với cú đúp bàn thắng, đồng thời khẳng định Nhật Bản đã chính thức tiễn Tunisia rời giải đấu chỉ sau hai lượt trận.

Tại Italy, Gazzetta dello Sport cho rằng việc thay tướng không thể cứu vãn tình hình của Tunisia. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ mỳ ống nhận xét đội bóng Bắc Phi vẫn bộc lộ quá nhiều vấn đề và hoàn toàn lép vế trước một Nhật Bản thi đấu kỷ luật, tốc độ và hiệu quả.

L'Equipe của Pháp cũng có chung quan điểm khi nhấn mạnh thất bại nặng nề trước Nhật Bản đã khiến Tunisia trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên phải nói lời chia tay World Cup 2026, bất chấp việc vừa bổ nhiệm HLV Hervé Renard.

Bên kia Đại Tây Dương, The Athletic đánh giá Nhật Bản đã làm lu mờ hoàn toàn mọi kỳ vọng về "hiệu ứng Renard". Tờ báo Mỹ cho rằng đại diện châu Á đang nổi lên như một trong những đội tuyển có phong độ ổn định nhất kể từ đầu giải.

Đáng chú ý, tờ AS của Tây Ban Nha còn sử dụng tiêu đề ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Nhật Bản đè bẹp hiệu ứng Renard". Theo AS, đội bóng xứ mặt trời mọc gần như không cho Tunisia bất kỳ cơ hội nào để tạo ra sự khác biệt.

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Không dừng lại ở việc ca ngợi màn trình diễn của Nhật Bản, truyền thông Brazil còn bắt đầu nghĩ tới một kịch bản hấp dẫn ở vòng knock-out. Tờ UOL cho rằng kết quả tại các bảng C và F đang dần định hình những cặp đấu tiềm năng ở vòng tiếp theo. Trong kịch bản hiện tại, đội nhất bảng C là Brazil có thể chạm trán đội nhì bảng F là Nhật Bản.

Dù vòng bảng vẫn chưa kết thúc, viễn cảnh Brazil đối đầu Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Với những gì đã thể hiện trước Hà Lan và Tunisia, "Samurai Xanh" đang cho thấy họ không còn là đội bóng chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thay vào đó, Nhật Bản đang từng bước khẳng định vị thế của một thế lực thực sự có khả năng tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026.

Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đang sở hữu 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại rất ấn tượng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành đại diện châu Á tiến xa nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.