Sự cố hy hữu tại World Cup: BTC cảnh báo khẩn cấp, 70.000 CĐV bị "phong toả" trong SVĐ không thể ra về

Sự cố hy hữu tại Houston: Sân vận động NRG phát báo động đỏ ngay sau trận thắng 5-1 của Hà Lan trước Thuỵ Điển.

Một kịch bản hy hữu đã diễn ra ngay sau trận đấu tại bảng F khuôn khổ FIFA World Cup 2026 sáng nay. Khi hàng vạn cổ động viên Hà Lan và Thụy Điển bất ngờ nhận được lệnh không được rời khỏi sân vận động NRG (Houston, Texas) do diễn biến thời tiết cực đoan.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng áp đảo 5-1 của đội tuyển Hà Lan trước Thụy Điển, hệ thống màn hình LED khổng lồ ở hai đầu khán đài sân NRG đã đồng loạt nhấp nháy dòng chữ cảnh báo khẩn cấp. Ban quản lý sân vận động yêu cầu toàn bộ 68.777 khán giả có mặt phải lập tức tìm nơi trú ẩn ngay tại chỗ và không được di chuyển ra ngoài.

Hàng vạn CĐV phải ở lại sân vận động trú ẩn để tránh bão (Ảnh: Getty)

Nguyên nhân được xác định là do một cơn giông bão nghiêm trọng kèm theo sấm sét dữ dội bất ngờ quét qua khu vực Houston đúng thời điểm trận đấu kết thúc. Dù ban tổ chức không đóng cửa các lối ra theo hình thức cưỡng chế, nhưng khuyến cáo an toàn nghiêm ngặt đã khiến đám đông buộc phải ở lại bên trong mái vòm của sân vận động để chờ thời tiết dịu đi.

Tình huống "nội bất xuất, ngoại bất nhập" kéo dài khoảng 30 phút này đã vô tình tạo nên một bầu không khí có một không hai. Để trấn an người hâm mộ và tận dụng thời gian chờ đợi, ban tổ chức sân đã cho phát các bản nhạc sôi động qua hệ thống loa công suất lớn.

Đối với làn sóng cổ động viên da cam vốn đang hân hoan sau chiến thắng đậm, lệnh trú ẩn này đã biến sân vận động thành một bữa tiệc vũ đạo khổng lồ. Tuy nhiên, đối với các cổ động viên Thụy Điển, việc vừa phải chứng kiến đội nhà thảm bại, vừa bị giữ chân lại giữa một "biển người" đối thủ đang ca hát nhảy múa thực sự là một trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Cơn bão sau đó đã nhanh chóng qua đi, các cổ động viên được sơ tán an toàn và không có sự cố đáng tiếc nào về người được ghi nhận.