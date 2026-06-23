Mỹ nhân siêu vòng một, body bốc lửa gây sốt khán đài World Cup 2026

CĐV nữ Colombia gây sốt tại World Cup 2026, cổ vũ Luis Diaz và đồng đội bằng phong cách nổi bật trên khán đài.

Một nữ cổ động viên Colombia đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trên khán đài trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan tại World Cup 2026. Nhân vật được nhắc đến là Evely Cardenas, một influencer sở hữu hơn 25.000 người theo dõi trên Instagram. Sau chiến thắng 3-1 của Colombia trước Uzbekistan tại sân vận động huyền thoại Azteca (Mexico City), cô đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xuất hiện trên khán đài, Cardenas diện quần jeans xanh kết hợp áo crop-top trắng ôm sát cùng túi xách hàng hiệu màu hồng nhạt. Body bốc lửa, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bộ ảnh đăng tải trên mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc cho thấy người đẹp tự hào khoác quốc kỳ Colombia trên vai khi hòa mình vào biển người màu vàng trên khán đài.

Nữ CĐV Colombia gây sốt với body bốc lửa ở World Cup 2026

Bên cạnh những bức ảnh cá nhân, Cardenas còn chia sẻ nhiều hình ảnh và video ghi lại các diễn biến đáng nhớ của trận đấu, trong đó có bàn thắng đẹp mắt của Luis Diaz cùng màn ăn mừng với hậu vệ Daniel Munoz. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận "Hermosa" (xinh đẹp), trong khi một số khác gọi cô là "Diosa" - nghĩa là "nữ thần" trong tiếng Tây Ban Nha.

Nhan sắc CĐV nổi tiếng Colombia

Không khó hiểu khi các CĐV Colombia có một đêm đáng nhớ. Đội bóng Nam Mỹ đã khởi đầu World Cup 2026 đầy thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. Daniel Munoz mở tỷ số cho Colombia ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đại diện Trung Á đã vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa nhờ công của Abbosbek Fayzullaev ở phút 60.

Dẫu vậy, Luis Diaz - người vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp với 26 bàn thắng và 23 kiến tạo trong màu áo Bayern Munich - tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi ghi bàn đưa Colombia tái lập thế dẫn trước.

Luis Diaz ăn mừng khi ghi bàn cho Colombia

Uzbekistan không bỏ cuộc và gây ra nhiều khó khăn cho Colombia cho đến những phút cuối cùng. Chỉ đến phút 99, Jaminton Campaz mới ấn định chiến thắng 3-1, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Los Cafeteros trong ngày ra quân.

Những năm gần đây, các cổ động viên Colombia cũng nổi tiếng không kém gì đội tuyển quốc gia. Tại Copa America 2024, người mẫu Wendy Sanchez từng gây bão mạng xã hội với trang phục lấy cảm hứng từ màu áo Colombia và công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho James Rodriguez.