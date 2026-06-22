Thủ môn hot nhất World Cup Vozinha nếm trải cảm giác từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu: Hôm trước được chấm 9,7 điểm, nay tụt xuống 5,9

World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận vòng bảng nhưng thủ môn Vozinha của Cape Verde đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Chỉ cách nhau chưa đầy một tuần, người gác đền 40 tuổi từ vị thế người hùng được chấm tới 9,7 điểm đã rơi xuống nhóm cầu thủ có điểm số thấp nhất trận với vỏn vẹn 5,9.

Theo thống kê từ Sofascore, Vozinha nhận số điểm cực cao 9,7 sau màn trình diễn xuất thần trong trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha hôm 15/6. Trước sức ép khủng khiếp từ dàn sao La Roja, thủ môn kỳ cựu liên tục có những pha cứu thua ngoạn mục, góp công lớn giúp Cape Verde tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng. Điểm số 9,7 cho thấy màn trình diễn gần như hoàn hảo của thủ thành sinh năm 1986.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh ở lượt trận tiếp theo. Rạng sáng 22/6, Cape Verde cầm hòa Uruguay 2-2 trong một trận cầu hấp dẫn. Dù đội bóng châu Phi tiếp tục giành thêm một điểm quý giá, cá nhân Vozinha lại không có ngày thi đấu như mong đợi.

Trên trang thống kê Sofascore, anh chỉ được chấm 5,9 điểm sau 90 phút thi đấu. Đây là một trong những điểm số thấp nhất của cầu thủ Cape Verde ở trận đấu này.

Thủ môn Vozinha chỉ được chấm 5,9 điểm sau trận hoa fcuar Cape Verde trước Uruguay

Thống kê cho thấy sự đối lập rõ rệt: cùng là một thủ môn, cùng một giải đấu, nhưng chỉ sau hai trận đấu, điểm số của Vozinha đã lao dốc từ 9,7 xuống còn 5,9. Điều này cũng phản ánh sự khắc nghiệt của World Cup, nơi một màn trình diễn xuất thần có thể đưa cầu thủ lên mây, nhưng chỉ một trận đấu dưới sức là mọi đánh giá lập tức thay đổi.

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Thủ môn Vozinha ở trận Cape Verde 2-2 Uruguay (Ảnh: Getty)

Dù vậy, với việc Cape Verde đã cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay sau hai lượt trận, Vozinha và các đồng đội vẫn đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình tại World Cup 2026. Ở tuổi 40, thủ môn kỳ cựu này có lẽ hiểu hơn ai hết rằng trong bóng đá đỉnh cao, từ người hùng đến tâm điểm chỉ trích đôi khi chỉ cách nhau đúng một trận đấu.