HLV Tây Ban Nha: "So sánh Lamine Yamal với Messi là một sai lầm lớn"

HLV Tây Ban Nha che chở Lamine Yamal trước "cái bóng" của Messi.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente, đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép trước truyền thông về việc ca tụng quá đà thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal. Ông nhấn mạnh rằng việc đặt ngôi sao trẻ của Barcelona lên bàn cân với các huyền thoại như Lionel Messi hay Diego Maradona là một bước đi sai lầm, có thể hủy hoại tương lai của cầu thủ này.

Bước vào chiến dịch World Cup 2026, Lamine Yamal là một trong những cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất từ người hâm mộ xứ sở bò tót. Tuy nhiên, tiền đạo cánh này đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn khi dính chấn thương cơ hồi tháng 4 trong màu áo câu lạc bộ. Ở trận ra quân đáng thất vọng của Tây Ban Nha khi bị đối thủ dưới cơ Cape Verde cầm hòa 0-0, Yamal chỉ đủ thể lực để vào sân từ băng ghế dự bị trong 20 phút cuối trận. Áp lực vô hình từ truyền thông và công chúng đổ dồn lên vai cầu thủ trẻ ngay sau đó đã buộc HLV De la Fuente phải lên tiếng bảo vệ học trò.

"Sẽ là một sai lầm lớn nếu so sánh cậu ấy với bất kỳ ai," chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ. "Cậu ấy mới 18 tuổi, đang trong quá trình phát triển cả về thể chất lẫn tâm lý. Điều chúng ta cần làm lúc này là kiên nhẫn, bảo vệ và để cậu ấy tự đi trên con đường trưởng thành của riêng mình".

Lamine Yamal được HLV Tây Ban Nha bảo vệ và toả sáng trong trận với Saudi Arabia sáng 22/6 (Ảnh: BR Football)

Dù kịch liệt bác bỏ những sự so sánh trực tiếp với Messi để giảm tải áp lực cho học trò, HLV De la Fuente vẫn không tiếc lời ca ngợi phẩm chất thiên tài của Yamal. Ông ví von tiền đạo trẻ này với những bậc thầy nghệ thuật vĩ đại trong lịch sử như Michelangelo hay Salvador Dalí, đồng thời khẳng định rằng những siêu phẩm hay kỹ thuật điêu luyện mà người thường thấy vô cùng khó khăn lại được Yamal thực hiện một cách hoàn toàn tự nhiên.

Bên cạnh việc bảo vệ tâm lý cho học trò, ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha cũng đặc biệt cẩn trọng trong việc quản lý khối lượng vận động của Yamal nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Sự bảo bọc đúng lúc và khoa học của De la Fuente đã ngay lập tức mang lại quả ngọt.

Chỉ một ngày sau những phát biểu của vị thuyền trưởng, Lamine Yamal đã được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu then chốt gặp Saudia Arabia sáng 22/6. Không phụ sự kỳ vọng, ngôi sao 18 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng mở tỷ số, góp công cho chiến thắng hủy diệt 4-0 của Tây Ban Nha. Pha lập công này không chỉ đập tan mọi hoài nghi về phong độ của Yamal, mà còn chính thức giải lời nguyền, chấm dứt chuỗi 299 phút tịt ngòi liên tiếp đầy cay đắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại đấu trường World Cup.