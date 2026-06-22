Huyền thoại Rooney bị Yamal "mê hoặc", chỉ ra phẩm chất hiếm có của thần đồng 18 tuổi

Wayne Rooney ca ngợi Lamine Yamal sau trận Tây Ban Nha đại thắng 4-0 Saudi Arabia.

Sau màn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 rạng sáng 22/6, huyền thoại bóng đá người Anh Wayne Rooney đã không tiếc lời ca ngợi tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona, khẳng định tiền đạo 18 tuổi này chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại.

Trong trận đấu gặp Saudi Arabia, Lamine Yamal chỉ mất 10 phút để ghi bàn thắng mở tỷ số, khơi mào cho chiến thắng đậm đà 4-0 của Tây Ban Nha. Chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của chân sút sinh năm 2007, cựu tiền đạo Manchester United Wayne Rooney trong vai trò bình luận viên của đài BBC đã dành cho anh những lời tán dương đặc biệt.

"Tôi thực sự yêu mến Lamine Yamal, cậu ấy khiến tôi phải mỉm cười. Sự tận hưởng và niềm vui mà cậu ấy thể hiện khi chơi bóng thật tuyệt vời. Khi bạn nhìn vào một cầu thủ trẻ như vậy, điều bạn muốn thấy nhất chính là sự tự tin và khát khao cống hiến không chút sợ hãi".

Lamine Yamal được khen hết lời với bàn thắng ở World Cup (Ảnh: BR Football)

Màn ăn mừng củaYamal (Ảnh: BR Football)

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật cá nhân hay khả năng săn bàn, Rooney nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Yamal trên sân mang một giá trị tinh thần to lớn cho toàn đội. Huyền thoại người Anh nhận định, ngôi sao 18 tuổi này chính là điểm tựa vững chắc, truyền sự tự tin và niềm tin chiến thắng vô cùng lớn cho tập thể trẻ trung của xứ sở bò tót, giúp họ có cơ sở vững chắc để hướng tới chiếc cúp vàng World Cup sau khi đã lên ngôi vô địch tại EURO.

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, cựu thuyền trưởng Birmingham City đánh giá cao trí thông minh bóng đá xuất chúng và nhãn quan chiến thuật nhạy bén của Yamal – những phẩm chất thiên bẩm vốn rất khó để dạy bảo hay rèn luyện trong ngày một ngày hai. Bên cạnh đó, Rooney cũng đặc biệt ấn tượng với ý thức kỷ luật của tiền đạo này:

"Điều làm tôi bất ngờ hơn cả ở một cầu thủ tấn công hoa mỹ như Yamal chính là sự trưởng thành trong tư duy phòng ngự. Cậu ấy không chỉ chờ đợi bóng mà luôn tích cực lùi sâu, tham gia hỗ trợ phòng ngự cùng các đồng đội một cách rất trách nhiệm", Rooney chia sẻ.

Sự bùng nổ của Lamine Yamal cùng chiến thắng giòn giã trước Saudi Arabia (với cú đúp của Mikel Oyarzabal và một bàn phản lưới nhà) đã giải tỏa hoàn toàn áp lực cho đoàn quân của HLV Luis de la Fuente. Trước đó, Tây Ban Nha từng hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng trước đối thủ dưới cơ Cape Verde ở lượt trận ra quân. Với phong độ cao của Yamal, Tây Ban Nha đang khẳng định lại vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại kỳ World Cup lần này.