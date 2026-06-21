Mẹ được đón sang tận Mỹ, thủ môn Vozinha hứa hẹn đầy xúc động trong trận Cape Verde đấu Uruguay

Thủ môn Vozinha sẽ có sự tiếp lửa tinh thần của mẹ trong trận đấu thứ 2 của Cape Verde tại World Cup.

Cơn sốt mang tên Vozinha – thủ thành 40 tuổi của đội tuyển quốc gia Cape Verde đã khiến cho World Cup 2026 đầy màu sắc. Trong trận đấu cản phá xuất thần với 7 pha cứu thua cho đội nhà trước Tây Ban Nha, thủ môn này đã bật khóc sau trận hoà 0-0 lịch sử. Vozinha đầy tiếc nuối vì mẹ anh không thể chứng kiến khoảnh khắc này vì visa và chi phí đi lại.

Câu chuyện đầy xúc động của "lão tướng" Vozinha ngay lập tức bùng nổ trên truyền thông quốc tế và các nền tảng mạng xã hội. Sức lan tỏa lớn đến mức các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của nước chủ nhà Mỹ không thể ngó lơ.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries, sau khi biết câu chuyện đã trực tiếp trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Bộ Ngoại giao Mỹ, phối hợp cùng Chính phủ Cape Verde và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đã kích hoạt quy trình đặc cách khẩn cấp.

Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng, toàn bộ các khoản phí thủ tục của bà Ana Candida Evora đã được hoàn tất. Lãnh đạo Hakeem Jeffries sau đó đã vui mừng thông báo trên mạng xã hội X:

"Thủ môn ngôi sao của Cape Verde, Vozinha, và mẹ của anh ấy sẽ chính thức được đoàn tụ tại Miami kịp thời gian diễn ra trận đấu ngày ngày 21/6 ( tức ngày 22/6, giờ Việt Nam)".

Thủ môn Vozhinha xúc động sau trận cả phá xuất sắc Tây Ban Nha (Ảnh: BR Football)

Mẹ của thủ thành này (áo hồng) đã đến Mỹ (Ảnh: Getty)

Sự xuất hiện của người mẹ tại Miami được ví như liều doping tinh thần vô giá dành cho Vozinha cũng như tập thể các chiến binh "Cá mập xanh" trước khi bước vào trận đấu thứ hai tại bảng H gặp đội tuyển Uruguay tại sân vận động Hard Rock.

Chia sẻ trước truyền thông trong buổi tập tại Tampa, thủ thành 40 tuổi không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Đối với tôi, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự hiện diện của mẹ tôi ở đây là điều gì đó vô cùng đặc biệt. Giờ đây tôi có thể hoàn toàn tập trung vào bóng đá."

Từ một cậu bé chơi bóng trên những con phố khắc nghiệt ở đảo Sao Vicente, Vozinha không chỉ viết nên câu chuyện cổ tích cho nền bóng đá của một quốc gia vỏn vẹn hơn 500.000 dân, mà còn chứng minh rằng World Cup không chỉ là nơi tôn vinh những siêu sao triệu đô, mà còn là nơi những giá trị nhân văn và tình cảm gia đình được tỏa sáng rực rỡ nhất.