Năm lần bảy lượt bị Brooklyn phũ phàng, nhà Beckham vẫn chưa từ bỏ nỗ lực hàn gắn

Giữa lúc mâu thuẫn với Brooklyn vẫn căng như dây đàn, Victoria Beckham vẫn có động thái khiến dân tình chú ý trong Ngày của Cha.

Dù những rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và gia đình vẫn đang là chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm, Victoria Beckham mới đây đã có động thái được xem như một cách "níu kéo tình cảm" gửi tới con trai cả.

Nhân Ngày của Cha (Father's Day) năm nay, cựu thành viên Spice Girls đăng tải trên Instagram một bức ảnh gia đình được chụp từ nhiều năm trước, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng David - Victoria Beckham cùng bốn người con Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper trong một chuyến nghỉ dưỡng.

Điều khiến nhiều người chú ý là Brooklyn vẫn xuất hiện trong bức ảnh được Victoria lựa chọn, bất chấp việc mối quan hệ giữa anh và gia đình đang ở giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay.

Kèm theo bức ảnh, Victoria gửi lời nhắn đầy tình cảm tới chồng: "David, anh thực sự là người cha tuyệt vời nhất. Thành tựu lớn nhất của anh luôn là những đứa con xinh đẹp của chúng ta và tất cả chúng em đều yêu anh rất nhiều. Chúc mừng Ngày của Cha".

Victoria đăng ảnh gia đình nhân ngày của Cha, Brooklyn cũng góp mặt (Ảnh: IGNV)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là năm thứ hai liên tiếp David Beckham đón Ngày của Cha mà không có Brooklyn bên cạnh. Những tháng gần đây, gia đình Beckham liên tục vướng tin đồn bất hòa. Tâm điểm của câu chuyện là Brooklyn Beckham và vợ anh - Nicola Peltz. Nhiều nguồn tin cho rằng mối quan hệ giữa cặp đôi với David và Victoria ngày càng xa cách sau hàng loạt mâu thuẫn kéo dài.

Trước đó không lâu, gia đình Beckham đều bị tổn thương sau khi Brooklyn tham gia một đoạn quảng cáo World Cup gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung quảng cáo mang hàm ý chế giễu những tin đồn về mâu thuẫn giữa anh và gia đình nổi tiếng.

David Beckham tận hưởng ngày của Cha (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, bất chấp những lùm xùm chưa có hồi kết, bài đăng mới nhất của Victoria cho thấy bà vẫn muốn nhấn mạnh hình ảnh một gia đình trọn vẹn trong ngày đặc biệt dành cho David Beckham. Trong khi đó, David Beckham cũng chia sẻ những khoảnh khắc bên các con trong Ngày của Cha. Dẫu vậy, sự vắng mặt của Brooklyn một lần nữa khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Dù tương lai mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình vẫn còn là dấu hỏi lớn, bài đăng của Victoria đã phần nào cho thấy tình cảm của một người mẹ dành cho con trai cả vẫn chưa hề thay đổi.