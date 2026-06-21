Bộ đôi "xách nước bổ cam" xịn xò nhất World Cup 2026: Trai đẹp Minamino và cựu đội trưởng lẫy lừng một thời của ĐT Nhật Bản

Chuyện kì lạ ở ĐT Nhật Bản.

Giữa dàn sao đang chinh chiến tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản bất ngờ xuất hiện một "cặp đôi" đặc biệt khiến người hâm mộ thích thú. Không còn ra sân thi đấu, Takumi Minamino và Maya Yoshida lại được bắt gặp đang làm công việc vốn gắn liền với các trợ lý đội bóng: xách nước, chuẩn bị dụng cụ tập luyện, nhặt bóng và hỗ trợ hậu cần cho toàn đội.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Minamino và Yoshida mỗi người kéo theo một túi đựng bóng lớn bên đường biên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đùa rằng đây có lẽ là bộ đôi "xách nước bổ cam" nổi tiếng nhất World Cup 2026.

Điều đáng nói là cả hai đều không phải những cái tên vô danh. Takumi Minamino từng là ngôi sao sáng của bóng đá Nhật Bản, là gương mặt quen thuộc tại các kỳ World Cup cũng như nhiều năm chinh chiến ở châu Âu. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lượng người hâm mộ đông đảo, cầu thủ sinh năm 1995 luôn nằm trong nhóm những tuyển thủ Nhật Bản được chú ý nhất mỗi lần xuất hiện.

Trước thềm World Cup 2026, Minamino gặp chấn thương và không thể góp mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, thay vì ở nhà theo dõi đồng đội qua truyền hình, anh vẫn quyết định sang Mỹ đồng hành cùng toàn đội.

Minamino và cựu đội trưởng Yoshida đảm nhận vai trò mentor của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2026

Trong khi đó, Maya Yoshida thậm chí còn đặc biệt hơn. Trung vệ kỳ cựu này đã chia tay đội tuyển quốc gia sau Asian Cup 2023, khép lại hơn một thập kỷ gắn bó với tư cách thủ quân của "Samurai Blue". Yoshida từng đeo băng đội trưởng Nhật Bản tại World Cup 2018 và World Cup 2022, đồng thời là một trong những cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử bóng đá xứ mặt trời mọc.

Dù đã giải nghệ quốc tế, cựu thủ quân 37 tuổi vẫn xuất hiện tại World Cup 2026 với vai trò mentor - người cố vấn, hỗ trợ các cầu thủ trẻ cũng như tham gia các công tác hậu cần phía sau hậu trường.

Theo truyền thông Nhật Bản, cả Minamino lẫn Yoshida đều đang hỗ trợ ban huấn luyện trong nhiều công việc khác nhau, từ truyền đạt kinh nghiệm, giúp các cầu thủ trẻ hòa nhập cho đến những nhiệm vụ rất đời thường như chuẩn bị trang thiết bị tập luyện hay hỗ trợ đội ngũ hậu cần.

Netizen gọi vui hai ngôi sao Nhật Bản là bộ đôi "xách nước bổ cam"

Hình ảnh hai ngôi sao từng là trụ cột của bóng đá Nhật Bản lặng lẽ làm những công việc không ai ngờ tới đã nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ.

"Nếu là ở nhiều đội tuyển khác, những ngôi sao như vậy có lẽ đã ở nhà hoặc xuất hiện trên khán đài VIP. Nhưng ở Nhật Bản, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đội bóng thành công", một tài khoản bình luận.

Một người khác viết: "Từ đội trưởng World Cup thành người xách nước cho đàn em, nghe buồn cười nhưng lại cực kỳ đáng ngưỡng mộ".

Trong khi nhiều đội tuyển phụ thuộc hoàn toàn vào thế hệ hiện tại, Nhật Bản đang cho thấy một nét văn hóa rất riêng. Những cựu công thần vẫn luôn hiện diện, tiếp tục đóng góp theo cách khác khi không còn đủ điều kiện ra sân thi đấu.

Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp "Samurai Blue" luôn duy trì được bản sắc, sự đoàn kết cùng tinh thần tập thể đáng nể ở mỗi kỳ World Cup.