Diễn biến Tây Ban Nha vs Saudi Arabia lúc 23h đêm nay: Ứng viên vô địch trước áp lực phải thắng, đại diện châu Á mơ tạo địa chấn

Cuộc chạm trán với Saudia Arabia đêm nay sẽ là cơ hội sửa sai của ứng viên vô địch Tây Ban Nha hay thêm một cú sốc?

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở ngày ra quân đã khiến "La Roja" nhận không ít hoài nghi. Đánh rơi 2 điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến đội bóng của HLV Luis de la Fuente tự đẩy mình vào tình thế phải thắng ở lượt trận thứ hai. Trong bối cảnh Uruguay và Saudi Arabia cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp, một kết quả không như ý đêm nay hoàn toàn có thể khiến hành trình của Tây Ban Nha trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia tiếp tục cho thấy họ không còn là cái tên dễ bị bắt nạt tại các kỳ World Cup. Đại diện châu Á đã có màn trình diễn đầy quả cảm trước Uruguay để giành trận hòa 1-1 ở lượt trận đầu tiên, qua đó nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ tại bảng H. Người hâm mộ bóng đá thế giới chắc chắn vẫn chưa quên chiến thắng lịch sử của Saudi Arabia trước Argentina tại World Cup 2022 - trận đấu được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Chính ký ức ấy giúp đội bóng Tây Á luôn nhận được sự tôn trọng mỗi khi đối đầu với các ông lớn.

Xét về chất lượng đội hình, Tây Ban Nha vẫn vượt trội hoàn toàn. Những ngôi sao như Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams hay Mikel Oyarzabal đều có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là chiến thắng, mà còn là một màn trình diễn thuyết phục hơn so với trận ra quân đáng thất vọng.

Trong khi đó, Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Chỉ cần giành thêm một điểm trước Tây Ban Nha, cánh cửa đi tiếp của đại diện châu Á sẽ rộng mở hơn rất nhiều trước lượt trận cuối.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Tây Ban Nha khi đại diện châu Âu toàn thắng trong những lần gặp nhau trước đây. Dù vậy, World Cup chưa bao giờ là nơi dành cho những phép tính đơn giản. Saudi Arabia đã nhiều lần chứng minh rằng họ có thể làm nên điều không tưởng khi bị đánh giá thấp hơn.

Liệu Tây Ban Nha sẽ tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch, hay Saudi Arabia sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút được dự báo đầy căng thẳng và hấp dẫn trên đất Mỹ đêm nay.

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