Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 21/6 mới nhất (giờ Việt Nam): Nhật Bản gặp thử thách khó, Tây Ban Nha có thể lấy lại niềm tin

Ngày thi đấu 21/6 tại World Cup 2026 hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu đáng chú ý khi hàng loạt ứng viên hàng đầu như Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Tây Ban Nha đồng loạt ra sân.

Sau những màn trình diễn sôi động ở lượt trận thứ hai vòng bảng, World Cup 2026 tiếp tục nóng lên với 5 trận đấu trải dài từ nửa đêm đến khuya ngày 21/6 theo giờ Việt Nam.

Tâm điểm của ngày thi đấu chắc chắn là màn so tài giữa Đức và Bờ Biển Ngà - hai đội đều giành chiến thắng ở lượt ra quân bảng E. Trong khi "Cỗ xe tăng" hủy diệt Curaçao với tỷ số 7-1, đại diện châu Phi lại gây ấn tượng khi đánh bại Ecuador bằng bàn thắng muộn đầy cảm xúc. Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là thử thách thực sự đầu tiên của thầy trò Julian Nagelsmann tại World Cup năm nay.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 21/6 (giờ Việt Nam)

00h00: Hà Lan vs Thụy Điển

Bảng F mở màn ngày thi đấu bằng cuộc chạm trán giữa hai đội bóng Bắc Âu. Hà Lan bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, trong khi Thụy Điển cũng đang sở hữu sự tự tin sau màn trình diễn thuyết phục ở lượt đầu tiên.

03h00: Đức vs Bờ Biển Ngà

Trận cầu được chờ đợi nhất trong ngày. Đức đang sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại sau chiến thắng 7-1 trước Curaçao. Tuy nhiên, HLV Julian Nagelsmann đã cảnh báo các học trò không được chủ quan trước tốc độ và thể lực của Bờ Biển Ngà.

07h00: Ecuador vs Curaçao

lamiSau thất bại đáng tiếc trước Bờ Biển Ngà, Ecuador buộc phải thắng nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó. Trong khi đó, Curaçao cũng cần điểm sau trận thua đậm trước Đức.

11h00: Tunisia vs Nhật Bản

Nhật Bản tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp bằng cuộc đối đầu Tunisia. Đại diện châu Á được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi kỷ luật và tốc độ, nhưng Tunisia luôn nổi tiếng là đối thủ khó chịu ở các kỳ World Cup.

ĐT Nhật Bản gây ấn tượng tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

23h00: Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Khép lại ngày thi đấu là màn xuất hiện của Tây Ban Nha. Sau cú sảy chân bất ngờ ở trận mở màn, La Roja không được phép mất điểm thêm nếu muốn chiếm lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng H. Saudi Arabia chắc chắn sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch đến từ châu Âu.

Ảnh: Getty

Lượt trận thứ hai luôn được xem là thời điểm bản lề của vòng bảng World Cup. Chỉ sau ngày 21/6, nhiều đội tuyển có thể tiến rất gần tấm vé vào vòng 1/16, trong khi một số cái tên khác sẽ phải đối mặt nguy cơ bị loại sớm.