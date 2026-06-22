Bùng nổ cảm xúc: Lần đầu tiên trong lịch sử Cabo Verde có bàn thắng tại World Cup, khiến Uruguay choáng váng

Cầu thủ Kevin Lenini ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup cho Cabo Verde trong trận đấu trước Uruguay.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6, đội tuyển quốc gia Cabo Verde đã chính thức viết nên trang sử mới đầy tự hào cho nền bóng đá nước nhà bằng một khoảnh khắc thiên tài của tiền vệ Kevin Lenini.

Bước vào trận đấu với tư thế của đội bóng "cửa dưới" trước một Uruguay đầy rẫy ngôi sao, đại diện đến từ châu Phi chủ động triển khai lối chơi kỷ luật và rình rập cơ hội. Bước ngoặt vĩ đại của trận đấu đã đến ở phút thứ 21, xuất phát từ một tình huống sút phạt từ khoảng cách rất xa khung thành.

Đứng trước bóng, tiền vệ phòng ngự Kevin Lenini đã khiến toàn bộ khán đài phải ngỡ ngàng khi tung ra một cú dứt điểm thẳng đầy táo bạo. Trái bóng rời chân số 21 của Cabo Verde như một mũi tên xé toạc không khí, đi căng, chìm với quỹ đạo cực kỳ hiểm hóc. Dù đã đổ người hết cỡ, thủ môn của đội tuyển Uruguay hoàn toàn bất lực nhìn bóng găm thẳng vào góc thấp bên phải lưới, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Kevin Lenini ghi bàn thắng lịch sử (Ảnh: BR Football)

Đây không chỉ là một bàn thắng mở tỷ số thông thường, mà chính là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của Cabo Verde tại đấu trường World Cup. Cú sút xuất thần của Kevin Lenini là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực khổ luyện không ngừng nghỉ của cá nhân anh, đồng thời là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của những chú "Cá mập xanh" trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ngay sau pha lập công nghẹt thở này, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Cabo Verde đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bàn thắng lịch sử của Kevin Lenini chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng bàn thắng đẹp nhất vòng bảng năm nay, đồng thời tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho đại diện châu Phi trên hành trình tạo nên những điều kỳ diệu tiếp theo tại World Cup 2026.

Khoảnh khắc lịch sử với bóng đá Cabo Verde (Ảnh: BR Football)

Ảnh: Getty

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Ảnh: Getty