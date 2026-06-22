Thủ môn giữ kỷ lục Guinness cứu thua khó tin, Iran hòa Bỉ 0-0

Đội tuyển Iran cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Alireza Beiranvand.

Sáng 22/6 trên sân vận động SoFi (Inglewood, bang California, Mỹ), đội tuyển Bỉ hòa Iran 0-0 ở lượt trận thứ hai của bảng G World Cup 2026 . Alireza Beiranvand - thủ môn ném bóng xa nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness - là "người hùng" của đội bóng châu Á với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Thủ môn Beiranvand liên tục cản phá những pha dứt điểm của De Bruyne và đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Bỉ hoàn toàn áp đảo trong trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Đại diện châu Âu tung ra tới 23 pha dứt điểm, trong đó có tới 20 lần được thực hiện trong vòng cấm. Kể cả khi Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ ở hiệp 2, đội tuyển Bỉ vẫn chiếm ưu thế.

Thế trận một chiều sớm được tạo ra ngay trong hiệp một. Đội tuyển Bỉ dồn Iran lùi sâu về nửa sân. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng trước sự xuất sắc của thủ môn Beiranvand.

Đội tuyển Iran suýt tạo ra cú sốc khi Mehdi Taremi thoát xuống trong tình huống đá phạt và sút tung lưới Bỉ. Dù vậy, trọng tài và VAR xác định có lỗi việt vị, cứu đội bóng châu Âu thoát bàn thua.

Sức ép đội tuyển Bỉ tạo ra trong hiệp 2 càng lớn hơn. Họ đến rất gần bàn thắng khi Maxim de Cuyper có cơ hội sút bóng ở vị trí cách khung thành khoảng 5 mét và không bị ai kèm. Tuy nhiên, Beiranvand vẫn kịp rướn người cản phá.

Đội tuyển Bỉ không có bàn thắng ở pha bóng này. (Ảnh: Reuters)

Beiranvand cứu thua xuất sắc. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Ngoy nhận thẻ đỏ rời sân, đội tuyển Bỉ tiếp tục tấn công. Những pha đáp trả của Iran không có sức uy hiếp đáng kể. Tính cả trận, Iran cũng chỉ có 3 cú dứt điểm trúng đích đều bị thủ môn Thibaut Courtois hóa giải.

Đội tuyển Bỉ hòa không bàn thắng với Iran. Tính từ lần gần nhất đội tuyển Bỉ ghi bàn (không tính đối thủ phản lưới) ở World Cup, các cầu thủ của đội bóng này tung ra tổng cộng 69 cú dứt điểm mà không thể chọc thủng lưới đối phương. Đối với Iran, đây là lần đầu tiên đội bóng này bất bại 2 trận đầu tiên vòng bảng của một kỳ World Cup.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , Iran gặp Ai Cập ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Bỉ đối đầu New Zealand.

Bỉ 0 0 Iran

Thống kê trận Bỉ 0-0 Iran.

Chấm điểm cầu thủ Bỉ và Iran.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng G

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Bỉ 0-0 Iran, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau.