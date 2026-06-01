"Thần đồng" Lamine Yamal tái hiện màn ăn mừng của Messi khi ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup

Lamine Yamal tiếp tục viết nên chương mới trong sự nghiệp khi ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia vào đêm 21/6 (giờ Việt Nam).

Trong lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026, Lamine Yamal được xếp đá chính ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia trên SVĐ Atlanta vào đêm 21/6 (giờ Việt Nam). Ngay từ phút thứ 10 của trận đấu, thần đồng 18 tuổi đã ghi bàn cực đẹp mắt, mở tỉ số cho nhà đương kim vô địch châu Âu.

Sau khi đưa bóng vào lưới Saudi Arabia, Yamal chạy về phía góc sân rồi giơ hai tay lên trời. Đây là động tác đã quá quen thuộc với người hâm mộ Lionel Messi - người thường ăn mừng theo cách này để tưởng nhớ người bà quá cố Celia Cuccittini, người có công lớn trong việc nuôi dưỡng đam mê bóng đá của siêu sao Argentina.

Chính vì vậy, chỉ ít phút sau khi Yamal ghi bàn, hàng loạt tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh so sánh giữa ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha và Messi. Nhiều người cho rằng đây là cách Yamal thể hiện sự ngưỡng mộ với một trong những thần tượng lớn nhất của mình.

Cách ăn mừng của Yamal khiến người hâm mộ liên tưởng tới Messi (Ảnh: Getty)

Điều đó không quá bất ngờ. Yamal từng nhiều lần thừa nhận Messi là hình mẫu mà anh luôn dõi theo từ nhỏ. Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia giống Messi, sở hữu cái chân trái khéo léo cùng khả năng tạo đột biến ở cánh phải, ngôi sao sinh năm 2007 từ lâu đã được người hâm mộ gắn với biệt danh "truyền nhân của Messi".

Dĩ nhiên, khoảng cách giữa một tài năng trẻ và một huyền thoại sở hữu 8 Quả bóng Vàng vẫn còn rất xa. Nhưng với Yamal, khoảnh khắc ghi bàn đầu tiên ở sân chơi World Cup chắc chắn sẽ trở thành cột mốc không thể nào quên.

Trong hiệp một trước Saudi Arabia, Yamal là một trong những cầu thủ nổi bật nhất bên phía Tây Ban Nha. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ, những cú cứa lòng sở trường và cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng lịch sử của riêng mình.

Ở tuổi 18, Yamal đã có danh hiệu EURO, là trụ cột của Barcelona và giờ đã sở hữu bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Còn màn ăn mừng mang dáng dấp Messi? Nó có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để khiến người hâm mộ nhớ đến người đàn ông đã thống trị bóng đá thế giới trong gần hai thập kỷ qua.