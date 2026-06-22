Bị rách tất, chảy máu chân nhưng đồng đội ngăn y tế vào sân: Sao tuyển Bỉ trở thành nạn nhân của luật mới của World Cup 2026

Một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất từ đầu World Cup 2026 đã xuất hiện ở trận hòa 0-0 giữa Bỉ và Iran. Leandro Trossard bị đinh giày cào rách bắp chân đến mức thủng cả tất nhưng đồng đội của anh lại ngăn đội ngũ y tế vào sân vì luật mới của FIFA.

Tình huống xảy ra ngay đầu hiệp hai trận Bỉ gặp Iran ở lượt 2 vòng bảng World Cup 2026 diễn ra vào sáng 22/6. Cầu thủ Trossard đã ngã xuống sân trong đau đớn, cơ thể run lên vì một pha va chạm. Hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy đinh giày của cầu thủ Iran đã cào dọc bắp chân tiền vệ tuyển Bỉ, tạo ra một lỗ rách lớn trên chiếc tất thi đấu.

Bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trossard ngồi trên sân với vẻ mặt nhăn nhó. Phần tất đen bên chân trái bị xé toạc, để lộ vùng da bị cào rách và chảy máu. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Bỉ đứng xung quanh trao đổi với trọng tài thay vì gọi nhân viên y tế vào sân.

Chính chi tiết này đã tạo nên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản bóng đá nổi tiếng cho rằng các cầu thủ Bỉ cố tình trì hoãn việc đội ngũ y tế tiếp cận Trossard vì lo ngại anh sẽ phải rời sân tạm thời theo quy định mới của FIFA. Nếu được nhân viên y tế vào sân điều trị, cầu thủ có thể phải ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn trước khi được phép trở lại thi đấu. Điều này dẫn đến việc đội thi đấu thiếu người.

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Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, FIFA cũng như đội tuyển Bỉ chưa đưa ra xác nhận chính thức rằng đây chính là lý do dẫn tới tình huống nói trên. Điều được xác nhận là Trossard đã bị đinh giày cào mạnh vào bắp chân, khiến tất rách toạc và anh nằm sân rất đau đớn. Dù vậy, tiền vệ 31 tuổi cuối cùng vẫn tự đứng dậy và tiếp tục thi đấu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi nó cho thấy một mặt khác của World Cup 2026, nơi những thay đổi trong luật lệ đang tạo ra các tình huống chưa từng xuất hiện ở các giải đấu trước đây.

Còn với Trossard, anh có lẽ là người cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt ấy. Chỉ một pha va chạm, chiếc tất bị xé nát, bắp chân rớm máu và cả sân vận động phải nín thở theo dõi xem liệu anh có thể tiếp tục thi đấu hay không.