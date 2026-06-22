Cầu thủ Bồ Đào Nha phát ngôn sốc: "Chúng tôi không có nghĩa vụ chuyền bóng cho Ronaldo bằng mọi giá"

Sao Bồ Đào Nha tuyên bố thẳng thắn về lối chơi của đội, không "nép bóng" Ronaldo.

Trận hòa 1-1 đầy bất ngờ trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 đã đẩy đội tuyển Bồ Đào Nha vào tâm điểm của những sự chỉ trích. Dư luận và giới chuyên môn đổ dồn sự chú ý vào màn trình diễn mờ nhạt của Cristiano Ronaldo, người bị cô lập hoàn toàn và chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng trong suốt cả trận đấu. Trận hòa này đồng thời làm dấy lên những hoài nghi về việc các cầu thủ vệ tinh xung quanh đang bị quá phụ thuộc, thậm chí gặp áp lực phải ưu tiên bóng cho siêu sao 41 tuổi.

Trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, tiền vệ Francisco Conceicao đã đại diện đội tuyển lên tiếng đập tan các tin đồn trong buổi họp báo mới nhất. Ngôi sao trẻ khẳng định triết lý bóng đá của Bồ Đào Nha là tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất cho tập thể, thay vì phục vụ cá nhân.

"Nếu xét về bản năng săn bàn, thế giới không ai có thể sánh được với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, chúng tôi không hề cảm thấy bất kỳ sự thôi thúc hay nghĩa vụ nào buộc phải chuyền bóng cho anh ấy bằng mọi giá. Trên sân, tôi hay bất kỳ đồng đội nào khác đều sẽ đưa bóng đến vị trí của người đang trống trải và có cơ hội thuận lợi nhất", Francisco Conceicao thẳng thắn chia sẻ.

Ronaldo và Francisco Conceicao vẫn thoải mái, vui vẻ tập luyện cùng nhau (Ảnh: Getty)

Dù phủ nhận đặc quyền của người đàn anh trên sa bàn chiến thuật, Francisco Conceicao vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho tầm ảnh hưởng và tư cách thủ lĩnh của CR7 trong phòng thay đồ. Ở độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp và đang trải qua kỳ World Cup có thể là cuối cùng, khát khao chiến thắng của tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr vẫn là ngọn hải đăng cho toàn đội.

Cầu thủ thuộc biên chế Juventus tiết lộ thêm: "Mỗi ngày, anh ấy đều bước vào sân tập với một nguồn năng lượng và sự nghiêm túc đáng kinh ngạc, cứ như thể đó là buổi tập cuối cùng trong đời vậy. Tinh thần chuyên nghiệp đó thiết lập nên một tiêu chuẩn rất cao tại đội tuyển và là nguồn động lực to lớn cho thế hệ cầu thủ trẻ như chúng tôi noi theo".

Bỏ lại sau lưng những tranh cãi và áp lực từ truyền thông, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đang tích cực hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng nhằm tìm lại công thức chiến thắng. Trận hòa ngày ra quân đã đẩy Bồ Đào Nha vào thế buộc phải thắng trong lượt trận thứ hai gặp Uzbekistan. Việc giải tỏa được áp lực tâm lý cho các cầu thủ và xây dựng một lối chơi thanh thoát, hiệu quả hơn sẽ là chìa khóa quyết định để Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm, qua đó nuôi rộng cánh cửa bước tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026.