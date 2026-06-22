Ghi bàn nhanh nhất World Cup 2026, sao Paraguay bị nghi "trộm" đồng hồ của trọng tài, netizen chưa kịp "ném đá" đã phải quay xe gấp

Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở World Cup 2026.

Một tình huống chỉ kéo dài vài giây trong trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 bất ngờ biến tiền vệ Matías Galarza thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội toàn cầu. Từ người hùng ghi bàn thắng nhanh nhất giải đấu, cầu thủ 24 tuổi bỗng bị nghi ngờ "cầm nhầm" chiếc đồng hồ của trọng tài ngay giữa trận đấu. Hàng loạt đoạn clip lan truyền trên X, TikTok và Instagram khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

Matías Galarza (số 23) ghi bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 (Ảnh: getty)

Mọi chuyện bắt đầu từ một pha tranh chấp căng thẳng của cầu thủ hai đội trên sân. Trong lúc cố gắng kiểm soát tình hình, trọng tài Ivan Barton vô tình làm rơi chiếc đồng hồ đeo tay.

Máy quay sau đó ghi lại cảnh Matías Galarza cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ và đeo lên tay mình. Chỉ với vài giây hình ảnh cắt ngắn, nhiều tài khoản mạng xã hội lập tức suy đoán rằng ngôi sao Paraguay đã "cuỗm" món đồ của vị vua áo đen.

Những bình luận hài hước lẫn chỉ trích xuất hiện dày đặc. Không ít người còn gọi đây là "vụ trộm kỳ lạ nhất lịch sử World Cup".

Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Theo diễn biến đầy đủ của trận đấu, khoảng hai phút sau khi nhặt được chiếc đồng hồ, Galarza đã chủ động mang trả lại cho trọng tài Ivan Barton. Sự việc được giải quyết ngay trên sân và không hề có bất kỳ tranh cãi nào từ phía tổ trọng tài.

Sao Paraguay nhặt đồng hồ của trọng tài, đeo lên tay rồi khi có cơ hội đã trao trả vật về chính chủ (Nguồn: FIFA)

Dù vậy, đoạn video cắt ngắn chỉ ghi lại khoảnh khắc nhặt đồng hồ đã lan truyền quá nhanh, khiến nhiều người hiểu nhầm trước khi biết toàn bộ câu chuyện. Sự cố dở khóc dở cười này vô tình khiến Matías Galarza trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau lượt trận vừa qua.

Trên thực tế, tiền vệ sinh năm 2002 xứng đáng được nhắc tới vì màn trình diễn trên sân hơn là câu chuyện chiếc đồng hồ. Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Galarza đã ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 bằng một cú sút xa đẹp mắt. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất được ghi tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Matías Galarza sinh ra tại Asunción (Paraguay), thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và thuận chân trái. Anh hiện khoác áo Atlanta United tại MLS theo dạng cho mượn từ River Plate.

Trước đó, Galarza từng trưởng thành từ lò đào tạo Olimpia và kinh qua nhiều CLB như Vasco da Gama, Coritiba, Talleres hay River Plate. Anh cũng xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng đá khi là con trai của cựu cầu thủ Rolando Galarza và cháu nội của Arturo Galarza.