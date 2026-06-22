Đến lượt bạn gái sexy của Neymar bị chê mặc xấu ở World Cup 2026

Neymar thì chưa thể ra sân thi đấu, bạn gái anh lại bị chỉ trích vì bộ trang phục đi cổ vũ ĐT Brazil.

Xuất hiện trên khán đài World Cup 2026 để cổ vũ tuyển Brazil, Bruna Biancardi - bạn gái của Neymar - bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi không phải vì bóng đá mà vì... thời trang.

Bộ trang phục mang tông màu vàng - xanh lấy cảm hứng từ màu áo tuyển Brazil mà Bruna diện trong trận đấu giữa Brazil và Haiti hôm 19/6 nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Trong khi nhiều người khen ngợi sự nổi bật và sáng tạo của nàng WAG nổi tiếng, không ít ý kiến lại cho rằng set đồ quá cầu kỳ đối với một trận bóng đá.

Một bình luận gây chú ý thậm chí còn ví von bộ trang phục của Bruna trông giống "đồ của bà tôi". Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, Bruna Biancardi đã trực tiếp lên tiếng trên Instagram.

Bạn gái Neymar gây chú ý khi cổ vũ ĐT Brazil trong bộ trang phục xanh - vàng lấy cảm hứng từ màu áo đội tuyển

Bruna Biancardi xinh đẹp với bộ trang phục táo bạo nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Có người chê Bruna Biancardi mặc xấu, có người lại nói cô quá cầu kì khi đi cổ vũ bóng đá

Trong khi đó, Neymar đã có 2 trận liên tiếp không ra sân cho Brazil vì chấn thương

Khi được một người hâm mộ hỏi vì sao không chọn phong cách đơn giản hơn như quần jeans và áo tuyển Brazil để đi xem bóng đá, người đẹp 32 tuổi đã có câu trả lời khá thẳng thắn.

"Tôi nghĩ phong cách đơn giản cũng rất đẹp. Thực tế tôi còn muốn mặc quần jeans và áo tuyển Brazil ở một trong những trận đấu sắp tới", Bruna chia sẻ.

Tuy nhiên, cô cho rằng World Cup là một sự kiện đặc biệt nên cũng là dịp để mọi người thử nghiệm những phong cách mới mẻ hơn. "World Cup là một khoảnh khắc đặc biệt và tôi nghĩ đây là cơ hội để táo bạo hơn, bước ra khỏi vùng an toàn và vui đùa với thời trang một chút, tất nhiên vẫn phải phù hợp với hoàn cảnh".

Bạn gái Neymar cũng cho biết cô hiểu rất rõ rằng dù lựa chọn trang phục nào thì vẫn sẽ có người không hài lòng. "Các bạn có thể tin rằng nếu tôi mặc áo phông, quần short jeans và dép lê thì vẫn sẽ có rất nhiều người chỉ trích tôi".

Chính vì thế, Bruna không còn quá bận tâm tới những đánh giá trái chiều trên mạng xã hội. "Tôi biết mình sẽ không thể lúc nào cũng làm hài lòng tất cả mọi người và điều đó hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang mặc".

Phát ngôn của Bruna nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều người hâm mộ. Không ít ý kiến cho rằng việc xuất hiện tại World Cup - sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh - là dịp hiếm có để các nàng WAG thể hiện cá tính thời trang, thay vì chỉ giới hạn trong những bộ đồ cơ bản.

Thực tế, Bruna Biancardi từ lâu đã nổi tiếng với phong cách thời trang nữ tính nhưng không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo. Mỗi lần xuất hiện bên cạnh Neymar hay tại các sự kiện lớn, cô đều thu hút sự chú ý của truyền thông Brazil.

Lần này cũng không ngoại lệ. Dù gây tranh cãi, bộ trang phục của Bruna vẫn giúp cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên khán đài World Cup những ngày qua.

Và có lẽ, như chính cô thừa nhận, việc làm hài lòng tất cả mọi người vốn là điều bất khả thi. Điều quan trọng nhất với Bruna đơn giản chỉ là được tận hưởng World Cup theo cách của riêng mình.