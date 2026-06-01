Ghi bàn thắng thứ 17 - Messi làm nên huyền thoại - trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup!

Bàn thắng vào lưới tuyển Áo giúp Lionel Messi lập kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Sáng ngày 23/6, siêu sao Lionel Messi đã chính thức điền tên mình vào vị trí trang trọng nhất trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới, sau bàn thắng mở tỉ số vào lưới đội tuyển Áo tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026.

Bước ngoặt lịch sử đến ở phút 37 của trận đấu. Từ pha trả bóng về tuyến sau của hậu vệ Facundo Medina, Lionel Messi có mặt đúng lúc ở rìa vòng cấm, tung cú dứt điểm hiểm hóc vào khung thành. Pha làm bàn không chỉ khai thông thế bế tắc cho Argentina mà còn đánh dấu cột mốc vô tiền khoáng hậu với bàn thắng thứ 17 của Messi tại các kỳ World Cup.

Messi ghi bàn cho Argentina 1-0 Áo (Ảnh: Getty)

Với pha lập công này, Messi chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn thắng của huyền thoại người Đức Miroslav Klose để độc chiếm danh hiệu Chân sút vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ duy nhất thiết lập kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2014, 2018, 2022 và 2026).

Sự vĩ đại của Messi không chỉ nằm ở những con số, mà còn được đo đếm bằng sự bền bỉ kinh ngạc ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Từ những bước chạy thần tốc giúp Argentina nâng cao cúp vàng tại Qatar năm 2022, cho đến cú hat-trick trong trận ra quân gặp Algeria và bàn thắng lịch sử vào lưới tuyển Áo năm nay, Messi vẫn duy trì một hiệu suất ghi bàn đáng sợ bất chấp gánh nặng tuổi tác.

Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Vượt qua áp lực từ quả đá phạt đền hỏng ăn ở phút thứ 8, người đội trưởng 39 tuổi một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một thiên tài, biến sân vận động tại Dallas thành nơi chứng kiến một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đương đại.