Quá căng thẳng: Messi đá hỏng penalty

Siêu sao Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho Argentina trước Áo.

Trong trận đấu giữa Argentina và Áo lúc 0h00 ngày 23/6 tại bảng J vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Argentina sớm có cơ hội mười mươi để mở tỷ số trước Áo ngay từ những phút đầu trận.

Phút thứ 7, hậu vệ Molina có pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải để triển khai đợt tấn công tốc độ cho Argentina. Nhận đường chọc khe tinh tế từ Lionel Messi, tiền đạo Lautaro Martinez băng vào vòng cấm và bị ngã sau pha va chạm mạnh với hai cầu thủ phòng ngự bên phía Áo là Posch và Schlager. Trọng tài chính đã tạm dừng trận đấu để kiểm tra y tế cho Lautaro, đồng thời tham khảo công nghệ VAR. Sau khi xem xét kỹ tình huống, vị vua áo đen quyết định thổi phạt đền cho nhà đương kim vô địch.

Martinez bị phạm lỗi

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trên chấm 11 mét. Đối mặt với thủ môn Alexander Schlager, siêu sao Lionel Messi quyết định tung cú sút hiểm hóc vào góc trái khung thành. Dù đổ người hơi muộn nhưng thủ thành của tuyển Áo đã bắt bài được ý đồ của đội trưởng Argentina. Áp lực tâm lý có lẽ đã khiến cú đá của Messi đi thiếu chính xác và bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Messi sút hỏng penalty

Pha hỏng ăn đáng tiếc này khiến Messi chưa thể ghi bàn thắng thứ 17 tại các kỳ World Cup, qua đó lỡ cơ hội chính thức vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận ép sân thuộc về Argentina, trong khi tuyển Áo có thêm sự tự tin sau tình huống thoát thua hú vía.

Ảnh: Getty