Đối thủ phải rời sân vì rách quần, sao World Cup chớp thời cơ ghi bàn cực nét giúp Ai Cập có chiến thắng lịch sử

Mohamed Salah ghi bàn gây tranh cãi nhất World Cup 2026: Đối thủ phải chạy ra thay quần vì "sự cố trang phục", Ai Cập lập tức trừng phạt.

Mohamed Salah vừa góp công lớn giúp Ai Cập đánh bại New Zealand 3-1 để giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Tuy nhiên, bàn thắng của ngôi sao 34 tuổi lại đang gây ra nhiều tranh cãi.

Trận đấu thuộc bảng G diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ. New Zealand là đội vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhờ pha đánh đầu của Finn Surman, khiến Ai Cập đối mặt nguy cơ tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng ở World Cup.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 58 khi Mostafa Ziko đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đại diện châu Phi. Nhưng tình huống gây bàn tán nhất trận đấu lại đến ít phút sau đó. Ben Old, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của New Zealand, bất ngờ gặp sự cố hy hữu khi chiếc quần thi đấu bị rách ở vị trí nhạy cảm. Theo quy định, cầu thủ không được phép tiếp tục thi đấu với trang phục không đạt tiêu chuẩn nên Ben Old buộc phải rời sân để thay quần.

Old bị rách quần sau pha va chạm với một hậu vệ người Ai Cập (Ảnh: ITV)

Ảnh: ITV

Trong khoảng thời gian New Zealand chỉ còn 10 người trên sân, Ai Cập lập tức tận dụng lợi thế. Mohamed Salah phối hợp cùng Mostafa Ziko trước khi dứt điểm thành công, đưa Ai Cập vượt lên dẫn 2-1. Bàn thắng này ngay lập tức tạo ra tranh cãi bởi nhiều CĐV New Zealand cho rằng đội bóng của họ đã phải chịu bất lợi vì một sự cố ngoài chuyên môn.

Dù vậy, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ và được công nhận. Những phút cuối trận, New Zealand dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Trái lại, họ còn nhận thêm đòn kết liễu khi Mahmoud Trezeguet đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 sau đường kiến tạo từ quả phạt góc của Salah.

Ai Cập có chiến thắng lịch sử tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này giúp Ai Cập đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giành chiến thắng tại một kỳ World Cup. Đội bóng của HLV Hossam Hassan hiện dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau hai lượt trận, mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

Với riêng Salah, đây tiếp tục là kỳ World Cup đáng nhớ. Sau hai trận, đội trưởng Ai Cập đã ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo, trở thành đầu tàu trong hành trình chinh phục cột mốc lịch sử của đội bóng Bắc Phi.

Nhưng có lẽ điều khiến người hâm mộ nhớ nhất về trận đấu này lại là khoảnh khắc hiếm thấy: một cầu thủ phải chạy ra ngoài thay quần vì "sự cố trang phục", để rồi đội nhà ngay lập tức thủng lưới trước Mohamed Salah.