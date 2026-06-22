World Cup có một lời nguyền kéo dài suốt 70 năm, ám ảnh cả Messi lẫn Ronaldo

Trong lịch sử World Cup tồn tại một lời nguyền kỳ lạ kéo dài suốt 70 năm mà ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không thể hóa giải.

Kể từ khi giải thưởng Quả bóng Vàng ra đời năm 1956, chưa từng có một đương kim chủ nhân nào của danh hiệu này bước lên đỉnh thế giới ở kỳ World Cup tiếp theo. Hàng chục siêu sao đã thử, tất cả đều thất bại.

Johan Cruyff giành Quả bóng Vàng năm 1973 nhưng gục ngã trước Tây Đức trong trận chung kết World Cup 1974. Ronaldo "Người ngoài hành tinh" bước vào World Cup 1998 với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng lại trải qua đêm ác mộng khi Brazil thua Pháp 0-3 ở trận chung kết.

Cristiano Ronaldo cũng không thể thoát khỏi cái dớp kéo dài hàng thập kỷ này. Dù từng hai lần dự World Cup với tư cách đương kim Quả bóng Vàng, CR7 chưa bao giờ chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Ngay cả Lionel Messi cũng từng là nạn nhân. Khi giành Quả bóng Vàng 2009, siêu sao người Argentina được kỳ vọng sẽ đưa Albiceleste lên ngôi tại Nam Phi năm 2010. Nhưng Argentina sớm dừng bước ở tứ kết sau thất bại nặng nề trước Đức.

Cả Messi và Ronaldo đều dính "lời nguyền" Quả bóng vàng ở World Cup (Ảnh: Reuters, Getty)

Điều trớ trêu là khi Messi cuối cùng chinh phục được World Cup tại Qatar năm 2022, anh lại không phải đương kim Quả bóng Vàng. Danh hiệu năm đó thuộc về Karim Benzema, người thậm chí còn lỡ giải đấu vì chấn thương.

Suốt 70 năm qua, đã có 17 đương kim Quả bóng Vàng bước vào World Cup với kỳ vọng phá dớp. Không ai thành công. Giờ đây, thử thách ấy thuộc về Ousmane Dembele.

Ngôi sao người Pháp bước vào World Cup 2026 với tư cách chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 sau mùa giải bùng nổ cùng PSG. Nếu giúp tuyển Pháp đăng quang trên đất Mỹ, Canada và Mexico, Dembele sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử phá bỏ lời nguyền tồn tại từ năm 1956.

Nhưng trước khi nghĩ tới việc viết lại lịch sử bóng đá thế giới, Dembele cần giải quyết vấn đề trước mắt. Màn trình diễn mờ nhạt trong trận gặp Senegal đang khiến vị trí của anh bị đặt dấu hỏi, và ngôi sao 29 tuổi có nguy cơ phải nhường suất đá chính cho Bradley Barcola ở trận đấu tiếp theo.

Lời nguyền 70 năm vẫn còn đó. Và Dembele đang là người tiếp theo được trao cơ hội để chấm dứt nó.