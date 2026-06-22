Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại World Cup có nguy cơ bị hoãn

Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại World Cup sáng ngày 23/6 có nguy cơ bị hoãn do bão lớn.

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Iraq trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 tại sân vận động Lincoln Financial Field lúc 4h00 ngày 23/6 đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng. Nguyên nhân đến từ thời tiết cực đoan được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào thành phố Philadelphia đúng giờ bóng lăn.

Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về một cơn bão lớn đang di chuyển nhanh qua bang Pennsylvania. Theo các chuyên gia khí tượng, hệ thống thiên tai này có thể mang theo mưa lớn gây ngập úng cục bộ, gió giật mạnh, mưa đá và sấm sét dữ dội. Đáng ngại hơn, các chuyên gia không loại trừ khả năng xuất hiện các cơn lốc xoáy cô lập quét qua khu vực lân cận sân vận động.

Trận đấu của Pháp vs Iraq có nguy cơ tạm hoãn để tránh bão (Ảnh: Getty)

Dù các trận đấu bóng đá quốc tế vẫn có thể diễn ra dưới điều kiện mưa lớn, nhưng sự xuất hiện của sấm sét và lốc xoáy là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng cầu thủ trên sân. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ và hàng vạn cổ động viên, ban tổ chức đang xem xét nghiêm túc kịch bản lùi giờ khai cuộc hoặc đình chỉ trận đấu ngay giữa chừng.

Theo quy định an toàn nghiêm ngặt của FIFA, trận đấu sẽ bị buộc dừng ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ tia sét nào đánh xuống trong phạm vi khoảng 13 km tính từ tâm sân vận động. Khi lệnh tạm dừng được ban bố, các cầu thủ sẽ lập tức được sơ tán vào phòng thay đồ, trong khi khán giả trên các khán đài trống phải di chuyển vào khu vực sảnh có mái che hoặc các vùng trú ẩn an toàn.

Quy trình của FIFA cũng quy định rõ trận đấu chỉ được phép tiếp tục sau khi trải qua ít nhất 30 phút liên tục không ghi nhận thêm tia sét nào trong phạm vi an toàn. Nếu có thêm một tia sét mới xuất hiện, chiếc "đồng hồ đếm ngược" 30 phút này sẽ phải bấm lại từ đầu. Điều này có thể khiến thời gian chờ đợi kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Khẳng định về công tác chuẩn bị trước giờ bóng lăn, bà Lauren Lambrugo, Giám đốc điều hành Philadelphia Soccer 2026, cho biết ban tổ chức địa phương đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất.

"Chúng tôi đã thiết lập các giao thức sơ tán hết sức nghiêm ngặt. Nếu điều kiện thời tiết vượt quá ngưỡng an toàn, chúng tôi buộc phải hoãn trận đấu. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho mọi người, đồng thời phối hợp để trận đấu vẫn được hoàn thành và phát sóng đầy đủ, ngay cả khi phải dời lịch thi đấu sang ngày hôm sau", bà Lambrugo nhấn mạnh.

Hiện tại, tổ trọng tài và ban tổ chức FIFA vẫn đang liên tục cập nhật dữ liệu thời tiết để đưa ra quyết định cuối cùng trước khi hai đội bước ra sân.