Diễn biến 0h00 đêm nay Argentina đấu Áo tại World Cup: Messi đá chính!

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Áo lúc 0h00 ngày 23/6.

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Thông tin trước trận đấu

Đội hình xuất phát 2 đội tuyển:

Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Áo: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Schmid, Sabitzer, Wanner; Gregoritsch.

Đội tuyển Argentina đã có mặt ở SVĐ:

Ảnh: CBF

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Vào lúc 00h00 ngày 23/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng J - World Cup 2026 gặp đội tuyển Áo. Đây không chỉ là trận chiến phân định ngôi đầu bảng để giành vé đi tiếp vào vòng 32 mà còn là thời khắc cả thế giới bóng đá hướng về Lionel Messi, người đang đứng trước cơ hội độc chiếm những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Argentina nếu thắng sẽ giành quyền đi tiếp (Ảnh: Getty)

Thông tin về trận đấu

Vào lúc 00h00 ngày 23/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng J - World Cup 2026 gặp đội tuyển Áo. Đây không chỉ là trận chiến phân định ngôi đầu bảng để giành vé đi tiếp vào vòng 32 mà còn là thời khắc cả thế giới bóng đá hướng về Lionel Messi, người đang đứng trước cơ hội độc chiếm những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Sau cú hat-trick tung lưới Algeria ở ngày ra quân, siêu sao 38 tuổi đang đứng trước cơ hội độc chiếm những kỷ lục vĩ đại. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng, Messi sẽ chính thức vượt qua Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup, đồng thời xác lập chuỗi 6 trận nổ súng liên tiếp tại sân chơi này.

Argentina đang sở hữu phong độ hủy diệt cùng hàng thủ kiên cố khi không để Algeria sút trúng đích một lần nào ở trận trước. Mục tiêu của thầy trò HLV Lionel Scaloni là giành trọn 3 điểm để sớm giành vé đi tiếp và né tránh các đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Áo dù có phong độ cao (thắng 10/12 trận gần nhất) và vừa hạ Jordan 3-1, nhưng họ lại chịu "lời nguyền" lịch sử khi chỉ thắng 1 trong 10 lần đụng độ các đại diện Nam Mỹ tại World Cup. Thêm vào đó, HLV Ralf Rangnick đang đau đầu với bài toán lực lượng khi David Alaba chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn hậu vệ Stefan Posch phải nén đau ra sân với chiếc mặt nạ bảo vệ xương hàm. Niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Áo sẽ đặt vào Marcel Sabitzer trong ngày anh cán mốc 100 trận cho ĐTQG.

Lịch sử đối đầu

Trong lịch sử bóng đá thế giới, đội tuyển Argentina và tuyển Áo mới chỉ chạm trán nhau tổng cộng 2 lần và tất cả đều diễn ra trong khuôn khổ các trận giao hữu quốc tế. Do đó, cuộc đối đầu tại vòng bảng World Cup 2026 chính là lần đầu tiên hai nền bóng đá này đụng độ ở một giải đấu chính thức.

Thành tích đối đầu quá khứ hiện đang tạm nghiêng về phía đại diện Nam Mỹ với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Trận gặp nhau đầu tiên diễn ra vào ngày 21/5/1980, Argentina đã hủy diệt đối thủ với tỷ số đậm đà 5-1, trong một ngày thi đấu chói sáng của cố huyền thoại Diego Maradona với một cú hat-trick đẳng cấp. Mười năm sau, vào ngày 3/5/1990, hai đội tái đấu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup tại Ý và khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Với đẳng cấp vượt trội cùng động lực lịch sử của Messi, Argentina được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận và giành một chiến thắng cách biệt để xây chắc ngôi đầu.

Ảnh: Getty