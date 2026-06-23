Phỏng vấn nóng Messi khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup: "Tức giận vì hỏng penalty nhưng kết quả vẫn quá ngoạn mục"

Messi phá kỷ lục World Cup nhưng vẫn tiếc nuối: "Tôi đã thực sự rất tức giận".

Rạng sáng 23/6 (giờ Việt Nam), Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn tại World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo để giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, điều khiến siêu sao 39 tuổi nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu lại là cảm xúc của anh sau tình huống đá hỏng phạt đền.

Dù vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup (với 18 bàn) sau khi vượt qua huyền thoại Miroslav Klose, Messi thừa nhận bản thân đã trải qua những phút giây không hề dễ chịu trên sân.

"Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Đó là một chiến thắng rất quan trọng, rất khó khăn và hoàn toàn xứng đáng. Nó giúp chúng tôi có thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước", Messi chia sẻ với TyC Sports sau trận đấu.

Thủ quân Argentina nhấn mạnh rằng mỗi trận đấu tại World Cup đều là một thử thách lớn. "Đây là World Cup. Tất cả các trận đấu đều rất sít sao và có cường độ cực cao."

Trong trận gặp Áo, Messi từng có cơ hội đưa Argentina vượt lên sớm từ chấm 11m nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương. Dù sau đó vẫn ghi hai bàn thắng để trở thành người hùng của Albiceleste, El Pulga cho biết anh đã không thể giấu được sự thất vọng.

"Đã có một thời điểm tôi thực sự rất tức giận vì quả phạt đền đó", Messi thẳng thắn nói. "Tuy nhiên, chúng tôi đã xoay chuyển được tình thế, vươn lên dẫn trước và giành trọn 3 điểm. Đó mới là điều quan trọng nhất".

Messi được truyền thông săn đón sau trận đấu với ĐT Áo (Ảnh: Getty)

Bên cạnh chiến thắng và tấm vé đi tiếp, Messi còn thiết lập thêm một cột mốc lịch sử khi chính thức độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Dẫu vậy, chủ nhân của hàng loạt kỷ lục lại tỏ ra khá bình thản khi nói về thành tích mới.

"Thật sự rất tuyệt vời khi mọi thứ diễn ra theo cách này. Hôm nay tôi đã bỏ lỡ quả phạt đền có thể giúp đội gia tăng cách biệt. Nhưng biết đâu nếu ghi bàn ở tình huống đó thì tôi lại không có hai bàn thắng sau đó. Không ai biết trước được điều gì. Tôi hạnh phúc với kết quả, với màn trình diễn của toàn đội và những gì các đồng đội đã làm được".

Ở tuổi 39, Messi vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Siêu sao người Argentina cho biết anh tiếp cận giải đấu với tâm thế quen thuộc như suốt sự nghiệp.

"Chúng tôi đang đi từng bước một. Con đường phía trước còn rất dài và rất khó khăn. Cả đội chuẩn bị cho mỗi trận đấu theo cùng một cách. Với tôi, World Cup luôn là điều gì đó đặc biệt. Tôi vẫn tận hưởng việc được thi đấu và được vui vẻ trên sân cỏ".

Sau khi giành vé vào vòng knock-out sớm một lượt trận, Argentina sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Jordan. Với phong độ hiện tại của Messi, nhà đương kim vô địch đang tiếp tục cho thấy họ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.