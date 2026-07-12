Fan tiếc nuối khi Argentina để Thụy Sĩ gỡ hòa, trận tứ kết trở lại thế cân bằng

Sáng 12/7, trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h00 (giờ Việt Nam) trên sân Kansas City, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người hâm mộ bóng đá.

Do trận đấu diễn ra vào sáng Chủ nhật, nhiều cổ động viên đã lựa chọn tụ tập tại các quán cà phê, nhà hàng có màn hình lớn để cùng theo dõi màn so tài được chờ đợi giữa nhà đương kim vô địch thế giới và đại diện châu Âu.

Cổ động viên Argentina ngồi kín quán cà phê từ sớm

Từ khá sớm, nhiều địa điểm tại Hà Nội đã đông kín khách, không khí sôi động với áo đấu và những tiếng hò reo mỗi khi hai đội tạo ra cơ hội nguy hiểm

Ghi nhận tại một quán cà phê trên đường Vũ Thạnh (Hà Nội), từ trước giờ bóng lăn đã có rất đông người hâm mộ tập trung để theo dõi trận đấu

Nhiều cổ động viên khoác trên mình chiếc áo sọc trắng - xanh truyền thống của Argentina tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ đầu trận

Không khí náo nhiệt tại TP.HCM

Trong khi đó, tại TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều quán cà phê phát sóng trực tiếp trận đấu đã đông kín người hâm mộ đến theo dõi màn so tài giữa Argentina và Thụy Sĩ. Không khí trở nên sôi động khi đông đảo cổ động viên diện áo đấu Argentina, mang theo cờ, khăn cổ vũ và cùng nhau chờ đợi màn trình diễn của Lionel Messi.

Ghi nhận tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp), buổi offline xem bóng đá với màn hình LED 200 inch đã thu hút lượng lớn người hâm mộ, lấp kín toàn bộ không gian quán từ trước giờ bóng lăn

Nhiều nhóm bạn, gia đình và cả những người hâm mộ đến một mình đều nhanh chóng tìm chỗ ngồi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của trận đấu

Phút thứ 10: Argentina mở tỷ số 1-0, bầu không khí vỡ oà

Trong suốt thời gian bóng lăn, mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn

Mỗi pha xử lý của Messi hay những tình huống tấn công của Argentina đều nhận được những tràng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ

Nhiều cổ động viên đồng loạt đứng bật dậy ăn mừng, ôm vai nhau hò hét, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt như đang có mặt trên khán đài sân vận động.

Hình ảnh của Messi xuất hiện khắp nơi

Ngay cả những chú cún cũng khoác lên mình chiếc áo hai màu trắng xanh quen thuộc

Tương tự tại Hà Nội, ngay trong hiệp một, niềm vui đã đến với các cổ động viên Argentina

Mỗi tình huống tấn công của Argentina đều khiến cả quán đồng loạt hướng mắt về màn hình lớn

Đến phút Alexis Mac Allister đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ sau quả phạt góc của Lionel Messi, cả quán gần như vỡ òa

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội khắp không gian, nhiều người bật dậy ôm chầm lấy bạn bè và hô vang tên Messi trong niềm phấn khích. Không khí ăn mừng kéo dài nhiều phút khi nhà đương kim vô địch sớm có được lợi thế dẫn bàn ở trận tứ kết World Cup 2026.

Cân bằng tỉ số 1-1 cho Thuỵ Sĩ tại phút 67: Fan Argentina tiếc nuối và cảm xúc vỡ oà của CVĐ Thuỵ Sĩ

Niềm vui của các cổ động viên Argentina kéo dài đến phút thứ 67, khi Thụy Sĩ bất ngờ có bàn gỡ hòa, đưa trận tứ kết trở lại thế cân bằng

Nhiều cổ động viên ôm đầu đầy tiếc nuối

Bầu không khí cuồng nhiệt tại nhiều quán cà phê nhanh chóng chuyển sang sự tiếc nuối, xen lẫn hồi hộp khi khoảng cách mà Argentina tạo ra đã bị san lấp

Tuy vậy, phần lớn cổ động viên vẫn tiếp tục hò reo cổ vũ, tin tưởng Lionel Messi và các đồng đội sẽ sớm lấy lại lợi thế

Không chỉ các cổ động viên Argentina trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, những người hâm mộ Thụy Sĩ cũng vỡ òa khi đội nhà ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát

Tại một số điểm theo dõi trận đấu, các cổ động viên Thụy Sĩ đồng loạt bật dậy ăn mừng, hò reo và ôm chầm lấy nhau sau khi bóng đi vào lưới.

Bàn thắng san bằng tỷ số không chỉ tiếp thêm hy vọng cho đại diện châu Âu mà còn khiến bầu không khí tại các quán cà phê trở nên sôi động hơn bao giờ hết

Khi trận đấu vẫn còn nhiều thời gian phía trước, không khí tại các quán cà phê tiếp tục nóng lên theo từng pha bóng. Hai nhóm cổ động viên liên tục đáp lại nhau bằng những tràng pháo tay, tiếng reo hò sau mỗi tình huống nguy hiểm, góp phần tạo nên không khí cuồng nhiệt của một trận cầu đỉnh cao ở vòng tứ kết World Cup 2026.