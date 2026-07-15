Tài xế có quyết định bất ngờ khi chở 2 mẹ con đi chạy thận, 1 tuần sau người con trai liên hệ lại

Câu chuyện về nam tài xế tốt bụng này đang được lan toả trên mạng xã hội và khiến dư luận xúc động.

Thời gian này, mạng xã hội đang chia sẻ đoan clip ghi lại tình huống đầy tính nhân văn trên một chuyến xe chở hai mẹ con từ bệnh viện về nhà. Cụ thể theo nội dung được ghi lại, khi người con trai rút tiền để thanh toán, nam tài xế liên tục xua tay từ chối và nói: "Mẹ em đi chạy thận, anh không lấy đâu. Em để tiền mua thuốc cho mẹ". Không dừng lại ở đó, anh còn dặn dò: "Lần sau đi thì cứ gọi anh, anh ra đón".

Vì biết, người mẹ phải chạy thận định kỳ, nam tài xế quyết định không lấy tiền phí như một giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hai mẹ con ngại ngùng, cố gắng trả tiền tài xế nhưng anh vẫn kiên quyết không nhận. Cuối cùng, hai vị khách cảm kích, liên tục cảm ơn Tùng rồi rời đi. Được biết, nam tài xế trong đoạn clip đang viral là anh Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh).

Chia sẻ câu chuyện trên Dân Trí, anh Thanh Tùng cho biết bản thân không ngờ đoạn clip lai được nhiều người quan tâm và chia sẻ đến vậy. Từ lời kể của anh Tùng, tối 7/7, một người bạn làm nghề lái taxi nhờ anh chạy giúp chuyến xe đưa hai mẹ con từ Bệnh viện Bãi Cháy về nhà ở phường Hoành Bồ.

Anh Tùng lái xe quãng đường khoảng 5km đến đón người con trai từ nhà, sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 10km lên bệnh viện. Chờ hơn 10 phút, người con đưa mẹ từ khu chạy thận ra xe, khi ấy đã hơn 20h.

Trên quãng đường trở về, qua câu chuyện với hai mẹ con, anh Tùng biết người phụ nữ mắc suy thận, phải lọc máu định kỳ suốt nhiều năm. Chồng chị làm thợ xây, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình luôn chật vật.

Đoạn clip gây chú ý.

Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, anh Thanh Tùng cho hay anh không báo giá cước chuyến xe hôm đó, chỉ nói là không lấy tiền để người con trai thoải mái. Anh hy vọng gia đình có thể tiết kiệm được chút chi phí. Bên cạnh đó, anh tiết lộ sáng 14/7, người con trai lại liên hệ nhờ anh chở hai mẹ con tới bệnh viện. Tuy nhiên vì vướng cuốc xe, anh lại nhờ người bạn hôm trước hỗ trợ lại.

Làm nghề lái taxi 4 năm nay, tài xế Quảng Ninh chia sẻ từng gặp nhiều trường hợp hành khách có hoàn cảnh khó khăn tương tự hoặc người gặp nạn trên đường. Anh thường giúp đỡ trong khả năng, thường xuyên nhất là miễn phí tiền xe. Anh cho hay xe của mình nên anh chủ động giúp người trong khả năng và đây cũng là việc nên làm. Anh chỉ cần nhận được lời cảm ơn của mọi người là vui.

Đoạn trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Phần lớn người xem đều bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử của nam tài xế Thanh Tùng. Nhiều người để lại những lời nhắn như: " Đúng là người tử tế vẫn còn rất nhiều", "Một cuốc xe không đáng bao nhiêu nhưng với gia đình bệnh nhân lại là sự sẻ chia quý giá" , hay "Chúc anh luôn bình an để tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp".

Không ít ý kiến cũng cho rằng hành động của anh giúp xoa dịu phần nào những áp lực mà các gia đình có người chạy thận phải gánh chịu trong nhiều năm điều trị. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản tự nhận cũng là tài xế công nghệ, taxi chia sẻ họ từng miễn phí cước cho người già, bệnh nhân hoặc người gặp khó khăn, bởi "đôi khi giúp được ai đó còn vui hơn nhận tiền.