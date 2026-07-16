Bùng nổ cảm xúc: Messi vỡ oà ăn mừng chiến thắng, Harry Kane và Bellingham ôm mặt buồn bã sau trận thua "điên rồ" nhất

Cảm xúc trái ngược của cầu thủ Anh và Argentina sau trận bán kết nghẹt thở tại World Cup 2026.
Trận bán kết hai World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra tại Atlanta (Mỹ) vào sáng 16/7 (giờ Việt Nam) đã khép lại với kịch bản nghẹt thở
Bị dẫn trước đến tận những phút cuối, Argentina vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 để ghi tên mình vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha
Messi đã có 2 kiến tạo trong cả 2 bàn thắng ngược dòng ngoạn mục của Argentina
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu Messi đã vỡ oà cảm xúc
Anh ăn mừng cực nhiệt cùng các đồng đội
Anh có bàn thắng dẫn trước phút 55, nhưng phút 86, nhận đường chuyền từ Lionel Messi, tiền vệ Enzo Fernandez tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Argentina
Phút 90+2, sau một tình huống hãm thành dồn dập, Lionel Messi một lần nữa tỏa sáng với đường treo bóng chuẩn xác để tiền đạo vào sân thay người Lautaro Martinez bật cao đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc cho Argentina
Martinez đã bật khóc ngay sau khi ghi bàn
Càu thủ Argentina và Anh đều đổ gục sau trận đấu
Một trận đấu với kịch bản điên rồ, anh tưởng chừng như đã chạm vào tấm vé dự chung kết nhưng lại đánh rơi đầy tiếc nuối
Cầu thủ Anh chỉ biết ôm đầu tiếc hùi hụi
Harry Kane ôm mặt, anh lỡ cơ hội lần đầu tiên vào chung kết World Cup trong sự nghiệp
Bellingham thất thần
Tuyển Anh chẳng thể ngờ sẽ bị Argentina ngược dòng những phút cuối trận kịch tính như thế
Pickford bật khóc
Messi động viên Kane sau trận đấu. Argentina sẽ vào chung kết gặp Tây Ban Nha còn Anh sẽ gặp Pháp ở trận tranh hạng 3
Ảnh: Getty