Bùng nổ cảm xúc: Messi vỡ oà ăn mừng chiến thắng, Harry Kane và Bellingham ôm mặt buồn bã sau trận thua "điên rồ" nhất

Phút 90+2, sau một tình huống hãm thành dồn dập, Lionel Messi một lần nữa tỏa sáng với đường treo bóng chuẩn xác để tiền đạo vào sân thay người Lautaro Martinez bật cao đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc cho Argentina