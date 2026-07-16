Khoảnh khắc "căng như dây đàn" trận Anh đấu Argentina: 19 pha phạm lỗi, bán kết World Cup mà ngỡ "sàn đấu MMA"

Trận bán kết được mong chờ nhất tại World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina trên sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) sáng 16/7 diễn ra vô cùng kịch tính với những pha va chạm căng thẳng.

Trận bán kết được mong chờ nhất tại World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina trên sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) đang diễn ra vô cùng kịch tính. Sau 45 phút đầu tiên của hiệp một, hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 0-0 trong một thế trận giằng co và đầy thực dụng.

Đúng như tính chất của một trận bán kết World Cup, cả hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Lionel Scaloni đều nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm từ cả hai phía đã bóp nghẹt mọi không gian sáng tạo của những ngôi sao lớn như Jude Bellingham hay Lionel Messi. Thống kê trong hiệp một cho thấy sự quyết liệt vượt mức cần thiết với tổng cộng 19 pha phạm lỗi, trong đó Argentina phạm lỗi 12 lần và tuyển Anh là 7 lần.

Loạt khoảnh khắc tranh chấp cực căng thẳng giữa 2 đội

Sự căng thẳng trên sân được cụ thể hóa bằng những chiếc thẻ vàng liên tiếp ở cuối hiệp một. Phút 37, tiền vệ Elliot Anderson bên phía tuyển Anh phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau nỗ lực ngăn chặn trái phép tình huống đi bóng của Lionel Messi. Chỉ 5 phút sau, trung vệ Lisandro Martínez của Argentina cũng phải nhận án phạt tương tự từ trọng tài chính Ismail Elfath sau một pha vào bóng thô bạo.

Dù chơi chặt chẽ, hai đội vẫn tạo ra được những cơ hội rõ nét về phía khung thành của nhau. Phút 34, từ quả treo bóng khó chịu của Declan Rice, trung vệ John Stones băng vào đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi sạt cột dọc Argentina. Chỉ 5 phút sau, nhà đương kim vô địch thế giới có câu trả lời đanh thép khi Enzo Fernández thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi cao hơn xà ngang của thủ môn Jordan Pickford trong gang tấc.

Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi và hai đội cũng chưa có bất kỳ cú sút trúng đích nào. Tuy nhiên, sự kịch tính và những toan tính chiến thuật hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa trong hiệp hai, khi cả Anh và Argentina đều khát khao giành tấm vé quý giá bước vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Ảnh: Getty