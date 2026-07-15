Bạn gái nóng bỏng của "cậu Be" Bellingham hot rần rần trước đại chiến Anh vs Argentina, từng dính loạt tin đồn tình ái với dàn sao Hollywood

Ashlyn Castro không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc nóng bỏng và chuyện tình với Jude Bellingham. Người đẹp Mỹ từng trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi liên tục bị gán ghép với nhiều ngôi sao đình đám, thậm chí phải đăng video phản pháo những tin đồn về đời tư.

Mỗi lần Jude Bellingham ra sân tại World Cup 2026, một gương mặt khác trên khán đài cũng nhận được sự quan tâm không kém là Ashlyn Castro. Người đẹp 28 tuổi liên tục xuất hiện để cổ vũ tiền vệ tuyển Anh, thu hút ống kính truyền hình nhờ ngoại hình quyến rũ. Tuy nhiên, trước khi được biết đến với tư cách bạn gái của Bellingham, Ashlyn từng nhiều lần trở thành tâm điểm vì những tin đồn xoay quanh đời sống tình cảm.

Bạn gái kín tiếng của Bellingham

Ashlyn Castro là influencer người Mỹ với hơn 800.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài công việc sáng tạo nội dung và hợp tác với các thương hiệu, cô từng làm người mẫu cho các nền tảng thương mại điện tử, góp mặt trong MV Popstar của DJ Khaled và còn thử sức với vai trò sáng tác nhạc.

Tin đồn hẹn hò giữa Ashlyn và Bellingham xuất hiện từ đầu năm 2025 khi cô được nhìn thấy ngồi cùng bố mẹ của tiền vệ Real Madrid trên khán đài một trận đấu. Đến tháng 6 cùng năm, cặp đôi chính thức "đánh dấu chủ quyền" bằng đoạn video cùng nhau hát ca khúc Snooze của SZA nhân dịp sinh nhật Bellingham. Dù hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, cả hai vẫn nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch, dạo phố hay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

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Bị gán ghép với hàng loạt người nổi tiếng

Việc yêu một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới cũng khiến Ashlyn trở thành mục tiêu của những lời đồn đoán. Cuối năm 2017, cô từng bị nghi có mối quan hệ tình cảm với tài tử Hollywood Michael B. Jordan sau khi hai người bị chụp ảnh tại một sự kiện riêng ở Los Angeles. Một số trang tin còn cho rằng họ cùng đón năm mới, nhưng chưa từng có bất kỳ xác nhận nào.

Đến năm 2022, Ashlyn tiếp tục bị gọi tên khi xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Leonardo DiCaprio và được nhìn thấy rời sự kiện cùng diễn viên Jamie Foxx. Thậm chí, cô còn vướng tin đồn hẹn hò với tay đua F1 Lewis Hamilton chỉ vì cả hai từng đăng ảnh ở cùng một địa điểm.

Phải lên tiếng vì bị công kích

Sau khi công khai chuyện tình với Bellingham, Ashlyn hứng chịu làn sóng chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng. Nhiều tài khoản liên tục lan truyền những câu chuyện về "lịch sử hẹn hò" của cô, khiến người đẹp quyết định lần đầu lên tiếng trong một video trên TikTok.

Ashlyn thừa nhận cô rất ngại chia sẻ chuyện riêng tư nhưng không thể tiếp tục im lặng trước những thông tin sai sự thật. "Mọi người đã tự tạo ra một 'lịch sử bạn trai' của tôi. Họ công kích nhân phẩm và con người tôi chỉ bằng những lời nói dối".

Người đẹp khẳng định trong 8 năm qua, cô chỉ trải qua 3 mối quan hệ tình cảm. Theo Ashlyn, nhiều cái tên bị gắn với cô thực chất chỉ là những người cô từng theo dõi trên mạng xã hội hoặc thậm chí chưa từng gặp mặt.

Về tin đồn với Jamie Foxx, cô giải thích cả hai chỉ tình cờ đi chung xe đến một bữa tiệc vì được một người bạn mời. "Thế nhưng tôi vẫn bị công kích, quấy rối và đối xử rất thiếu tôn trọng".

Không chỉ bị đồn đoán chuyện yêu đương, Ashlyn còn phải phủ nhận thông tin cho rằng cô bán nội dung người lớn trên các nền tảng trả phí. Theo người đẹp, một số đối tượng đã lấy ảnh của cô để tạo các tài khoản giả và dựng lên câu chuyện hoàn toàn không có thật. "Họ lấy ảnh của tôi rồi biến nó thành một tin đồn xúc phạm và hạ thấp danh dự tôi".

Ashlyn khẳng định bản thân chưa từng tham gia bất kỳ nền tảng nào như vậy. Cô cũng tiết lộ thường xuyên nhận được thông báo về những tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh của mình trên các ứng dụng hẹn hò.

Luôn âm thầm đồng hành cùng Bellingham

Bỏ qua những ồn ào trên mạng xã hội, Ashlyn vẫn lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Tại World Cup 2026, cô nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Jude Bellingham. Trong khi tiền vệ của Real Madrid liên tục tỏa sáng, Ashlyn cũng trở thành một trong những nàng WAGs được chú ý nhất giải đấu.

Giờ đây, khi tuyển Anh chuẩn bị bước vào trận bán kết gặp Argentina, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi hình ảnh Ashlyn Castro trên khán đài - người phụ nữ luôn lặng lẽ đồng hành cùng Bellingham trong hành trình chinh phục World Cup.